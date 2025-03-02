港媒：中國下半年將閱兵 普亭計畫赴北京參加

2015年9月3日，抗戰勝利70周年，中國舉行閱兵，圖為無人機方隊通過天安門廣場。（中新社）

港媒援引消息人士指出，為紀念二戰勝利80周年，中國預計今年下半年會舉行閱兵，屆時俄羅斯 總統普亭 將前往北京參加。

南華早報1日援引外交消息人士透露指出，中國預計今年稍晚舉行一次罕見的閱兵式，紀念二戰結束80周年，知情人士透露，普亭將赴北京參加紀念「93」勝利日閱兵式。消息人士稱，普亭可能會對中國進行幾天的訪問，同時他還將參加約在同一時期舉行的上海合作組織年度峰會（今年由中國主辦）。另有消息稱，普亭此次出訪預計也會到訪中國其他城市。

另據法廣網日前消息，俄羅斯駐北京大使莫爾古洛夫接受「俄羅斯24」電視台採訪時表示，習近平 已接受邀請，將出席5月9日在莫斯科舉行的紀念衛國戰爭勝利80周年的活動。

近年來習近平與普亭已形成年度互訪的慣例。習近平上周應約與普亭通話時提到，雙方各部門正穩步推進各領域合作，包括開展紀念抗戰和反法西斯戰爭勝利80周年活動。他還強調中俄關係不受任何第三方影響，「任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行」。

俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭伊古2月28日在北京與中共政治局委員兼外長王毅舉行「戰略溝通」，王毅強調，中俄「有責任共同捍衛二戰勝利成果，共同弘揚正確二戰史觀，共同維護世界和平與發展」。