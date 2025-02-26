美傳施壓盟國日荷 擴大對中國晶片禁令 Nvidia恐受累

圖為艾司摩爾公司員工組裝曝光機。（路透）

川普 政府正研擬更嚴格的美國半導體管制措施，並向主要盟國施壓，要求進一步緊縮對中國晶片 業的限制。這是川普政府打算擴大前朝拜登 時期限制北京科技實力措施的最新跡象。中國外交部昨批評美方惡意封鎖打壓，最終將反噬自身。

彭博引述知情人士說法報導，川普政府官員最近與日本、荷蘭官員會面，討論限制東京威力科創（Tokyo Electron）和艾司摩爾（ASML）工程師保養與維修在中國的半導體設備。

目前美國對科林研發、科磊和應用材料等美國半導體設備企業祭出類似限制措施，上述最新行動目標是確保日、荷能和美國實施一樣的限制。

知情人士還透露，美國也就針對特定中企實施制裁進行初步討論。一些川普政府官員還希望進一步限制輝達（Nvidia）可在無需許可情況下出口至中國的晶片數量和種類。

美國當局整體目標是阻止中國進一步發展本土半導體產業，進而在人工智慧（ＡＩ）和軍事領域獲得技術優勢，而川普政府顯然正延續拜登政府政策，包括追求先前未能達成的盟國協議，另一方面則是採納拜登政府內部鷹派成員的激進政策目標。

白宮沒有立即回應置評請求。荷蘭外交貿易部和日本經產省拒絕置評。

中國外交部發言人林劍昨回應，中方已多次就美國惡意封鎖打壓中國的半導體產業表明嚴正立場。中方一直強調，美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對中國晶片出口管制，脅迫別國打壓中國半導體產業，這種行徑阻礙了全球半導體產業發展，最終將反噬自身，損人害己。

由於川普政府還沒完成重要聯邦機構人事安排，因此距離上述討論落實為新的美國監管規定，還要數月時間。此外，盟國是否願意配合美國新政府有待觀察。兩名拜登政府前高級官員透露，前政府曾與荷蘭針對限制設備維護問題達成口頭協議，但荷蘭在川普勝選後態度有所保留。ASML等業者的半導體製造設備若沒有保養維修，可能很快會無法滿足半導體生產的嚴格需求。

拜登團隊先前也向川普政府的國安會移交多項政策優先事務，其中一名官員表示，新團隊抱持接納態度。其中一項主要措施是禁止中國記憶體晶片製造商長鑫存儲購買美國技術。拜登政府曾認真考慮此舉，但最終因日本反對而未落實。

川普團隊的一些官員希望進一步加強對中國中芯國際的限制，而中芯是電信巨擘華為的主要晶片製造合作夥伴。拜登政府有效阻止晶片出貨至中芯國際的一些廠房，但對其他則採取逐案審查機制。