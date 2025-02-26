美擬對進口銅徵稅 美媒：劍指中國

美國總統川普 25日下令政府對美國進口的銅徵收關稅 展開調查，這是白宮 對廣泛的進口品徵收關稅並重塑全球貿易的最新舉措。據美國之音報導，白宮貿易與製造業顧問彼得·納瓦羅(Peter Navarro)說，這一舉措是努力制止中國藉助銅業發展勢力，並處理更廣泛的國家安全隱患。考慮到潛在的軍事和技術需求，美國也希望重振國內的銅開採、冶煉和精煉。

據報導，納瓦羅說：「中國長期以來把產能過剩和傾銷當作經濟武器來支配全球市場，系統性破壞競爭者並把對手的產業驅向破產，方式是大規模補貼關鍵產業，用低於成本的產品向國際市場傾銷，然後，一旦競爭者崩潰，便鞏固控制權。中國成功地在各個領域擴展其電動影響力，從工業到鋁材到太陽能市場的結構電池。

美國是世界最大經濟體，越來越依賴進口銅來滿足國內消費需求。不過，實施關稅或其他貿易壁壘有可能打擊美國一些最大的供應國，包括智利和加拿大。

為了重振美國銅業，川普要求他的商務部長和貿易代表調查進口銅問題並結束不公平的貿易。他補充說，「現在是讓銅回家的時候了。」

這項調查將根據「貿易擴張法」(Trade Expansion Act)第232條款進行，這是最近用來大幅加徵鋼鋁關稅的同樣工具。這類調查聚焦於某些進口品可能對美國國家安全帶來的傷害，這次調查的重點是銅及其衍生性商品。