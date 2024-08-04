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斡旋俄烏戰爭 中國政府特別代表李輝訪巴西、南非

中央社／北京4日電
中國政府歐亞事務特別代表李輝訪南非穿梭外交。（取材自中國外交部網站）
中國政府歐亞事務特別代表李輝訪南非穿梭外交。（取材自中國外交部網站）

俄烏戰爭開打已近兩年半，北京再次對此展開穿梭外交，中國政府歐亞事務特別代表李輝近日先後訪問巴西南非，推動政治解決俄烏戰爭問題。

中國外交部官網昨天披露，李輝2日訪問南非，會晤相關官員，就烏克蘭危機（俄烏戰爭）問題交換意見。

李輝表示，國際社會普遍認為應推動烏克蘭危機局勢降溫。中國和巴西聯合發表關於推動政治解決烏危機的「六點共識」已獲110多國積極響應，「中方願同南方（開發中國家）加強溝通協調，在『六點共識』基礎上推動形成凝聚國際共識的最大公約數」。

據引述，南非讚賞中國進行穿梭外交，認為「全球南方」國家應加強協作，向國際社會發出公平、公正聲音，為推動局勢降溫、最終實現和平創造條件。南非原則支持「六點共識」，期待與中、巴攜手在多邊框架下共同宣介推進。

訪問南非前，李輝於7月29日先赴巴西，與巴西總統府國際事務顧問阿摩林（Celso Amorim）等相關官員舉行會見、會談，就俄烏戰爭交換意見。

李輝表示，俄烏戰事仍在延續，當務之急是推動局勢降溫，中國願繼續與巴西加強溝通協調，共同推動烏克蘭危機最終政治解決。

中國外交部長王毅5月23日在北京與阿摩林宣布，雙方就推動政治解決俄烏戰爭、呼籲局勢降溫深入交換意見，並達成六點共識，包括有關各方遵守局勢降溫、對話談判解決俄烏戰爭、反對使用大規模殺傷性武器與攻擊核電站等和平核設施等。

此前，中國外交部發言人毛寧7月26日在例行記者會宣布，李輝自7月28日起訪問巴西、南非和印尼，就烏克蘭危機展開第四輪穿梭外交，與「全球南方」重要成員就當前俄烏戰爭局勢及和談進程進一步交換意見。

巴西 南非 烏克蘭

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