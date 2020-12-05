BBC ：孟晚舟引渡困難 美提「認罪」找台階下
媒體報導稱美國司法部正與華為財務長孟晚舟討論認罪協議以換取她回國。分析人士認為，美方此時與孟晚舟談判，可能因引渡困難，急於想找台階下，才很「荒唐」的直接介入加國正審理的孟案。而孟晚舟認罪可能性很低，因為認罪會給華為塗上汙點。美方這次可能踢到鐵板。
BBC引述時政評論家鄧聿文分析，美國司法部選擇在此時與孟方展開談判，可能由於引渡孟晚舟存在困難。 「加拿大法官一旦終止引渡程序，對美國來說是最壞的情況，竹籃打水一場空」，他認為美方因此退而求其次，以孟晚舟的自由換取她認罪。
鄧聿文表示，孟晚舟和中方接受這一認罪協議的可能性低，因為一旦認了，就為華為塗上了污點。且美方追求的實質效果並沒有削弱，還讓西方其他國家更有理由排擠華為。
香港中國通訊社報導，法律專家、湘潭大學信用風險管理學院院長顧敏康也認為，對於孟晚舟而言，認罪就是承認自己有過錯，相信她不會選擇妥協。且孟晚舟的律師也需要多方面考慮，「不能排除美方達成協議又反悔的可能性。」
復旦大學法學院教授、中國國際法學會副會長張乃根分析，這一消息也反映美國下屆拜登政府希望為事件降溫，但美方的這一步很難走得通，因為美方開出的條件，是中方難以接受的。
報導並指出，此類認罪協議通常用於公司，很少適用於個人。張乃根表示，「美國的這番操作，從國際司法合作上都找不到先例。目前案件仍在第三國引渡聽證過程中，就由美國司法部直接出面，扮演法官角色，要求被告承認犯罪，並決定可以釋放被告。這令事件變得十分荒唐。」
張乃根指出，美方的「被告承認有罪，法庭予以輕判」方案，雖是法律上常有的做法，但對孟晚舟案件而言，法律實體問題都未釐清，美加至今也都說不清楚；法律程序方面，孟被扣押的環節也出現諸多問題。「對於這一局面，加方已拖不下去，美方更難以一廂情願地從法律層面找台階下。」
顧敏康認為，若拜登能釋放出善意，或急於和中國改善關係，也不排除案件會朝有利於中方的方向發展。
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