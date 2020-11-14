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年底前大規模接種 印尼將採用中國疫苗

中國新聞組／北京14日電
印尼傳出將大量使用中國製疫苗。（新華社）
印尼傳出將大量使用中國製疫苗。（新華社）

印尼總統佐科威13日表示，為對抗新冠病毒，該國已尋求緊急授權。預計在年底前開展大規模疫苗接種，初期階段將使用中國科興生物和國藥集團生產的疫苗。如果獲得食品藥品監管局的批准，這個世界第四人口大國將成為全球首批推出新冠病毒疫苗的國家之一。

路透報導，佐科威表示，目前已經制定了全國分發疫苗的計畫，期望經過食品藥品監管局的一系列測試後，在今年年底開始疫苗接種。他強調，確保疫苗的安全性是優先事項，衛生工作者、警察和軍隊將首先接種。「希望這將產生積極的經濟影響」。

印尼海事統籌部部長盧胡特表示，政府預計疫苗接種可能會在今年12月的第一周獲得批准，再兩周之後開始接種進程。他透露，大規模接種的初期階段將使用中國科興生物和國藥集團生產的疫苗。今年，這些公司將提供1800萬劑疫苗，其中1500萬劑將由印尼國有製藥商Bio Farma生產。

報導指出，印尼目前是東南亞新冠病毒感染病例最多的國家，約有1.5萬人身亡，45萬人感染。衛生專家警告說，由於檢測率較低，這一數字可能更高。13日，該國新增5444例新冠肺炎確診病例，達最大增幅。

疫苗 印尼 中國

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