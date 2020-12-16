林宥嘉用兜圈，輕緩華人生活步調 12/19五力全開Our Hope 線上演唱會

林宥嘉邀您12月19日晚上9點與他一起兜圈喔。林宥嘉／提供

【紐約訊】擁有迷幻王子稱號的林宥嘉，受邀這次的演出，也希望透過自己的迷幻嗓音唱歌給大家聽，並鼓勵華人朋友們，生活不要太緊張，用娛樂的心情迎接新的2021年。「五力全開Our Hope 線上演唱會」，將於12月19日美東時間晚上9點線上播出，本活動由世界日報主辦、麥當勞獨家贊助之專為美國華人舉辦的線上活動。

世界日報第一次舉辦線上演唱會，為了在美國緊張的疫情下，希望能夠用音樂為美國華人帶來新希望，邀請的卡司陣容極為浩大。有台灣歌手林宥嘉、周興哲、彭佳慧、台裔美藉歌手Jason Chen以及馬來西亞歌手蔡恩雨(Priscilla Abby)參與當天演出。

林宥嘉在這次演唱會帶來的其中一首，是他退伍後的推出的音樂創作歌曲<兜圈>。他當時曾回憶，當初創作這首歌是來自生活變化，因在入伍後，他的生活變得十分規律、簡單，他在該環境下，特別能夠放鬆心情，並享受兜圈的美麗時光。所以希望當天，這首如陽光般的溫暖旋律，可以輕緩美國華人的生活步調，用愉快的心情迎接明年。

林宥嘉邀請大家參加12月19日五力全開Our Hope線上演唱會:

上Our Hope線上演唱會活動網站，就有機會獲得林宥嘉親筆簽名的麥當勞T恤。並邀請大家12月19日美東時間晚上9點，記得上活動網站觀賞「五力全開Our Hope線上演唱會」，跟著他一起迎接2021年新希望: ourhope.worldjournal.com