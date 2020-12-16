周興哲問「你，好不好」用音樂為您唱新希望-五力全開Our Hope 線上演唱會

12月19日聽周興哲在耳邊唱給您聽(周興哲/提供)

【紐約訊】華語創作小天王周興哲(Eric Chou)將參加12月19日「五力全開Our Hope 線上演唱會」，演唱會將於當天美東時間晚上9點線上播出。本活動由世界日報主辦、麥當勞獨家贊助之專為美國華人舉辦的線上活動，是今年唯一一場不可錯過的線上盛會。

本線上活動邀請五位歌手鼓勵華人走出疫情，為2021年唱出新希望。受邀歌手陣容強大，除了周興哲外，另邀請台灣藝人林宥嘉、彭佳慧、台裔美藉歌手Jason Chen以及馬來西亞歌手蔡恩雨(Priscilla Abby)也參與當天演出。

周興哲邀請大家參加12月19日五力全開Our Hope線上演唱會:

https://www.youtube.com/watch?v=hMQPHqwVPcM

周興哲是台灣的創作型男歌手，在他11歲時曾在美國波士頓留學，於18歲時才回台。2014年，他曾因出演電視劇<16個夏天>演出歌手周興哲角色，而打開娛樂圈知名度。

周興哲另有情歌小王子、創作暖男及亞洲創作天王等稱號，其歌曲皆為他自創歌曲，其代表作品有<以後別做朋友>、<你，好不好>、<如果雨之後>、<怎麼了>、<我很快樂>等歌曲。其中兩首歌<以後別做朋友>、<你，好不好>的MV在YouTube點閱數均破億，也成為在周杰倫、林俊傑之後，擁有兩首歌破億點閱的華人歌手。

本月19日，周興哲將演唱5首自創曲歌曲，為美國華人帶來希望。其中兩首歌即是<如果雨之後>及<怎麼了>，想聽周興哲演唱動人的歌曲，請當天關注Our Hop活動網站。

周興哲也大放送，只要上Our Hope線上演唱會活動網站，就有機會獲得他的親筆簽名T恤。並邀請大家12月19日美東時間晚上9點，記得上Our Hope活動網站觀賞「五力全開Our Hope線上演唱會」，跟著他一起迎接2021年新希望: ourhope.worldjournal.com