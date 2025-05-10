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想去夏威夷卻怕荷包失血 這三處景色類似但更便宜

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到夏威夷度假雖美好但費用也高，墨西哥的坎昆、波多黎各、大溪地島被認為是三個景色和夏威夷類似，但費用相對便宜的地方。坎昆示意圖。 (路透資料照)
到夏威夷度假雖美好但費用也高，墨西哥的坎昆、波多黎各、大溪地島被認為是三個景色和夏威夷類似，但費用相對便宜的地方。坎昆示意圖。 (路透資料照)

夏威夷有美麗的沙灘、鬱鬱蔥蔥的雨林、雄偉的火山等數不盡的天然美景，是戶外活動愛好者及想在如天堂般環境來場放鬆之旅的首選，但在夏威夷旅遊要價不菲，一家四口度假一周可能就要花掉1萬3千美元；Go Banking Rates報導指出墨西哥坎昆（Cancún）、波多黎各和大溪地島這三處環境和夏威夷相似，但花費親民很多，可作為替代選擇。

報導根據Collections of Wakiki網站上幾個重要的花費，估算出不同人若在夏威夷旅行一周的花費；選擇住青年旅舍的一位旅客要花1千元，住飯店的一位旅客要2千元，選擇豪華飯店的兩位旅客要5千元，住飯店的一家四口要1萬3千元，這些平均價格包括機票、食宿和租車費，而在房價和食物成本攀升的現代，坎昆等三個地方讓人能在荷包不會大失血的情況下享受和夏威夷相似的美景。

1. 墨西哥坎昆

美麗的海灘、藍綠色的海水和悠久的歷史讓坎昆成為受歡迎的度假地點，近年來更是因為熱帶氣候和豐富的各式活動讓坎昆變成熱門度假勝地，雖然很多造訪坎昆的旅客都是富豪，坎昆的花費仍不會太貴，旅遊網站ChampionTraveler指出，在坎昆的平均一周旅遊花費一人是1116元，兩人是2004元，四口之家則為3758元。

2. 波多黎各

波多黎各完美平衡了熱鬧的夜生活、寧靜的海灘、層疊的瀑布和美麗的雨林，對美國人來說那是加勒比海區域最便宜的地方之一，而且不用護照就能去。一位旅客在波多黎各待上七天的平均費用約為1千5百元，一對夫妻或情侶則是2千3百元。

3. 大溪地島

大溪地擁有黑沙海灘、潟湖、瀑布、火山和壯麗美景，到當地旅行其實費用也不便宜，但有可以省錢的方法。

可以選擇在每年12月至隔年2月的淡季前往，溫度在華氏80度上下，住Airbnb而不是飯店，一晚價錢60至150元，在Islands.com這個網站甚至可以找到包含機票、機場接送、住宿、每日早餐甚至有幾天的晚餐的七天之旅的價格，一個人的金額落在2千5百元至3千5百元之間。

夏威夷 墨西哥 飛行旅遊

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