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貝佐斯超級婚禮 為何引發威尼斯市民怒火？

編譯任君翔／綜合外電
貝佐斯（Jeff Bezos）及前電視台主播桑切斯（Lauran Sanchez）下周將在義大利威尼斯舉行婚禮，卻引發反對城市觀光過度發展的在地人抗議。（路透）
貝佐斯（Jeff Bezos）及前電視台主播桑切斯（Lauran Sanchez）下周將在義大利威尼斯舉行婚禮，卻引發反對城市觀光過度發展的在地人抗議。（路透）

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）及前電視台主播桑切斯（Lauran Sanchez）下周將在義大利威尼斯舉行婚禮。然而，這場為期三天、耗資1000萬美元的盛會，卻引來威尼斯市民抗議，反對城市觀光的失控發展，並誓言要「奪回我們的城市」。

彭博資訊報導，如今威尼斯全年的觀光客人數，已超越2019年的1300萬人高峰，居民人口卻持續減少，這使得貝佐斯及桑切斯預計於26日揭幕的婚禮，在市民對觀光業失控發展的怒火下，成為箭靶。

威尼斯市民發起「No Space for Bezos」運動，計畫採用和平手段，阻擋通往據傳為婚禮地點之一的仁慈大會堂（Scuola Grande della Misericordia）的陸路及水路。運動代表托尼內洛（Federica Toninello）說，「我們抗議威尼斯被用來當成紙糊的舞台、一座可以被任意使用的城市」。

旅遊產業每年為威尼斯經濟帶來超過15億美元收入，聘請的人力也多於其他產業。今年，當地更預計舉辦超過600場豪華的目的地婚禮（Destination Wedding）。

然而，就算是對這場婚禮沒有異議的當地人，都認為旅客已變得失控。出生於當地的旅館櫃檯人員賽奇（Matteo Secchi）說：「我們不反對貝佐斯的婚禮，如果那不會使公共服務暫停；我們也不反對觀光業，因為我們當中有許多人賴此維生；但我們只是覺得這太超過了。」

除卻疫情期間的停擺，造訪威尼斯的旅客人數，從千禧年初期開始逐步上升，彼時廉航與Airbnb的出現，增強了赴歐旅遊的風氣。當局也祭出管控旅客人數的措施：比如今年4月，起向一日遊客收取5歐元（5.76美元）的「旅客稅」；自2021年起，遊輪也不能進入該城。

政府統計顯示，威尼斯市中心旅客床位已達5萬1129床，比居民人數（4萬8166人）還多。與義大利其他地方一樣，該地面臨人口減少及老化問題，外加房價高漲，市府統計，2024年當地人口已從1951年的歷史高點（17萬4000人），下滑至4萬8489人。

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