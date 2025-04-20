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曾為中世紀歐洲鑄幣中心 捷克銀礦小鎮啟發電玩靈感

中央社布拉格20日專電
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捷克銀礦小鎮庫特納霍拉（Kutná Hora）曾是中世紀歐洲鑄幣重鎮，過去是波西米亞王國的財政中心，因保存完好，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，亦成為捷克電玩遊戲的取景靈感。（中央社）
捷克銀礦小鎮庫特納霍拉（Kutná Hora）曾是中世紀歐洲鑄幣重鎮，過去是波西米亞王國的財政中心，因保存完好，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，亦成為捷克電玩遊戲的取景靈感。（中央社）

捷克擁有豐富的中世紀遺跡，曾是歐洲鑄幣中心的捷克銀礦小鎮庫特納霍拉，因保存完好，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，亦成為捷克知名電玩遊戲的靈感來源。

近期，捷克遊戲公司戰馬工作室（Warhorse Studios）推出的「天國降臨：救贖2」（Kingdom Come: Deliverance 2），背景設定在1403年的波希米亞王國，遊戲中呈現的歷史背景與社會文化，如礦工生活、修道院制度、鑄幣流程與貴族權力鬥爭，大量參考庫特納霍拉與周邊地區歷史。

戰馬工作室全球公關經理斯托爾茨-茲維林（Tobias Stolz-Zwilling）表示，重現庫特納霍拉的樣貌，無疑是開發遊戲時最具挑戰的部分。「這座城市有上百棟建築、數千名非玩家角色（NPC），他們有自己的日常作息與行為模式，這讓整個系統變得非常複雜。」

位於首都布拉格東南方約70公里庫特納霍拉（Kutná Hora），因具備豐富歷史與保存良好的建築，在1995年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產，今年是被列入世界文化遺產名錄30週年。

中央社記者實地走訪庫特納霍拉，逐一拜訪遊戲中出現的地點。庫特納霍拉曾是中世紀全歐洲的銀礦開採與貨幣鑄造重鎮，在14至16世紀達到鼎盛時期，是波希米亞王國的財政中心。波希米亞王室在義大利宮（Vlašský dvůr）內設立皇家鑄幣廠，鑄造出「格羅森銀幣」（Groschen），是當時歐洲通行的主要貨幣之一。

義大利宮曾舉行王室會議與司法審判，如今則成為博物館，展示中世紀的貨幣、鑄幣工具與皇室文物，遊客可親自體驗古老的鑄幣流程，甚至製作自己的紀念幣。

在義大利宮附近，有座建於1495年的「石頭噴泉」，採哥德式風格、十二邊形石建成，是中世紀晚期的重要公共基礎建設。因當時銀礦產業興盛，導致地下水污染，對乾淨水源的需求急遽上升，因此當局便決定從2公里外引乾淨的水入城。

石頭噴泉是當時最大的儲水塔，供居民飲水、烹飪與清洗。這項工程在500年前相當先進，顯示庫特納霍拉作為經濟重鎮的技術水準。如今噴泉已不再供水，但仍完整保留下來，讓後人了解城市生活的演進。

此外，庫特納霍拉最具代表性的地標——聖芭芭拉教堂（Chrám svaté Barbory），也呈現與礦業歷史的連結。聖芭芭拉教堂始建於1388年，建造工程持續逾500年，以礦工的守護聖人「聖芭芭拉」（Saint Barbara）為名，教堂內部可見描繪礦工日常工作的壁畫。教堂外觀氣勢磅礡，擁有哥德式風格的高聳拱頂與華麗的飛扶壁。

庫特納霍拉另一座知名教堂——人骨教堂（Sedlec Ossuary）是當地最奇特的景點，甚至被CNN封為世界最可怕的七大景點之一。這座小教堂看似樸素，內部有超過4萬具人骨裝飾成吊燈、十字架、聖杯與盾徽等藝術作品，傳達「死亡之前人人平等」的宗教理念與省思。

許多骨骸是14世紀黑死病大流行、15世紀胡斯戰爭的死者，最初被安葬於修道院墓地中，由於逐漸無法容納日益增加的遺體，17世紀時，工匠以極富創意的方式整理這些遺骨，並裝飾成今日的樣貌。

在捷克銀礦小鎮庫特納霍拉的「石頭噴泉」，是中世紀晚期的重要公共基礎建設，供居民飲...
在捷克銀礦小鎮庫特納霍拉的「石頭噴泉」，是中世紀晚期的重要公共基礎建設，供居民飲水、烹飪與清洗。（中央社）

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