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重振酒吧生意 捷克啤酒文化尋求列入UN非物質遺產

中央社布拉格6日綜合外電報導
歷史悠久的捷克啤酒文化因酒吧客流量下滑受到打擊，專業人士正尋求申請啤酒文化列入聯合國人類非物質文化遺產名錄，期盼藉此重振酒吧生意。（路透）
歷史悠久的捷克啤酒文化因酒吧客流量下滑受到打擊，專業人士正尋求申請啤酒文化列入聯合國人類非物質文化遺產名錄，期盼藉此重振酒吧生意。（路透）

歷史悠久的捷克啤酒文化因酒吧客流量下滑受到打擊，專業人士正尋求申請啤酒文化列入聯合國（UN）人類非物質文化遺產名錄，期盼藉此重振酒吧生意。

法新社報導，54歲媒體顧問葛雷特科娃（Gabriela Galetkova）每周都會進酒吧幾次與朋友見面，她希望因酒吧客流量下滑而受到打擊的捷克啤酒文化，能夠獲得國際認可。

她在捷克首都布拉格（Prague）一間酒吧內說道：「我不會買啤酒回家喝。對我而言，捷克啤酒文化就是在傳統酒吧與人共飲。」這家酒吧供應帶有濃厚泡沫的皮斯納（Pilsner）啤酒。

捷克啤酒愛好者常為了省錢不進酒吧消費，但捷克啤酒專業人士正在尋求申請啤酒文化列入聯合國教科文組織（UNESCO）「人類非物質文化遺產代表作名錄」，期望藉此挽救酒吧生意。

捷克啤酒與麥芽協會（Czech Beer and Malt Association ）會長斯倫內茨科（Tomas Slunecko）表示，捷克啤酒文化憑藉其「全球聲譽」，應該列入「人類非物質文化遺產代表作名錄」。他也說：「無論你去歐洲或世界其他地方，人們都會向你詢問捷克啤酒。」

如果捷克啤酒文化列入這個名錄，將成為繼2016年比利時入列之後，全球第2個啤酒文化入列該名錄的國家。斯倫內茨科指出，此舉「實際上有助提升捷克啤酒釀造的聲譽，不僅在比利時，在其他國家更是如此」。

捷克文化部今年1月已將啤酒文化列入國家名單，這是邁向國際認可的必要條件。斯倫內茨科與其它人士則開始宣傳，他們將申請捷克啤酒文化登錄人類非物質文化遺產名錄。

捷克啤酒釀造已有1000多年傳統，啤酒在捷克歷史與文化中無處不在。當地的拉格啤酒（lager）使捷克釀酒業聞名於世，激發世界各地釀酒師的靈感。

捷克目前有超過550家啤酒廠，其中包括過去20年繁榮時期湧現的500家小型酒廠。這些啤酒廠擁有6萬5000名員工，啤酒年產量約20億公升，約1/4用於出口，主要出口至德國、波蘭、斯洛伐克與匈牙利等其他歐盟（UN）成員國。

聯合國 歐盟 德國

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