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星空聯盟攜手奧地利聯邦鐵路 1張機票就能轉乘

記者甘芝萁／即時報導
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星空聯盟持續致力於加強全球連通性，攜手25家成員航空公司歡迎奧地利聯邦鐵路，成為最新的聯合運輸合作夥伴。(圖／星空聯盟提供)
星空聯盟持續致力於加強全球連通性，攜手25家成員航空公司歡迎奧地利聯邦鐵路，成為最新的聯合運輸合作夥伴。(圖／星空聯盟提供)

星空聯盟（STAR ALLIANCE）持續致力於加強全球連通性，攜手25家成員航空公司歡迎奧地利聯邦鐵路（ÖBB, Österreichische Bundesbahnen）成為最新的聯合運輸合作夥伴，讓奧地利聯邦鐵路（ÖBB）和星空聯盟成員航空公司航班的旅客，能無縫接軌搭乘標榜環保的銳捷列車（Railjet）來一趟長途旅行，往返於格拉茲、林茲、薩爾斯堡和因斯布魯克等城市。

本次星空聯盟與奧地利聯邦鐵路的合作模式，是借鏡奧地利航空自2014年起即推出的「AIRail 航空鐵路聯運」服務，讓旅客能夠透過火車便利往返奧地利各大城市與維也納機場，並享有整合式訂位與報到服務。

奧地利創新、交通和基礎設施聯邦部長 Peter Hanke 表示，奧地利聯邦鐵路、奧地利航空和星空聯盟之間的合作就是串聯不同交通選項的最佳典範，完善的基礎設施能讓地方正常發展，也是國內經濟、旅遊和社會的基石。

星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias表示，長久以來，航空和鐵路在世界各地一直都是能相互搭配的交通方式，所以很榮幸能歡迎奧地利聯邦鐵路加入星空聯盟大家庭。舉例來說，旅客只需要一張機票，便可從新加坡搭機飛往維也納，直接在機場轉乘銳捷列車（Railjet）前往薩爾茨堡，相信此次合作不僅能提供更多的選擇，更能帶給旅客更流暢的旅程體驗。

奧地利聯邦鐵路執行長Andreas Matthä說，很高興能與星空聯盟合作，進一步整合鐵路與航空運輸，讓旅客享受更舒適的旅程。未來從林茨、薩爾斯堡、格拉茨及因斯布魯克四大火車站搭乘列車前往世界各地將變得更加便利，透過這個模式，為更多旅客提供環保的列車轉乘服務。這不僅是與單一航空公司合作，而是讓這項服務延伸至星空聯盟25家成員航空公司的全球飛航網絡。

此外德國鐵路（Deutsche Bahn）與星空聯盟也已於2022年8月成為聯合運輸合作夥伴，該合作模式除了將聯盟範圍內的航空網絡與鐵路、巴士、渡輪或其他交通運輸系統進行串連外，也進一步加強會員系統的整合，及提供旅客不管在機場、車站、港口更便利的轉乘服務。

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