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遊日注意 不只東京迪士尼10月喊漲 休閒設施一日票均價首度破5千日圓

編譯周辰陽／即時報導
日本東京迪士尼樂園。資料照片。（路透）
日本東京迪士尼樂園。資料照片。（路透）

日本規模最大的企業信用調查機構「帝國數據銀行」（Teikoku Databank）調查顯示，日本主題樂園及其他休閒設施的一日票（all-day pass）平均價格首次突破5000日圓（約30.8美元），約四分之一的主要設施也預定今年漲價。

共同社22日報導，主題樂園常見的一日票又稱「Free Pass」，結合入場資格，並可不限次數或多次搭乘遊樂設施。帝國數據銀行7月公布的調查涵蓋日本191個主要休閒設施，包括主題樂園、水族館及動物園。結果顯示，2026年一日票平均價格較前一年上漲158日圓，達到5033日圓，創2022年開始調查以來最高紀錄。

另外，調查顯示，50個設施計畫今年漲價，約占26%，數量較前一年減少約30%。儘管漲價設施減少，一般入場券平均價格仍創紀錄上漲71日圓，達到1768日圓。

帝國數據銀行指出，業者將持續上漲的人事成本和電費轉嫁給消費者，推升一日票和一般入場券平均價格。業者在周末和假期旺季採取動態定價，也就是浮動費率，並推出加價即可縮短等候遊樂設施時間的票券，同樣帶動票價上漲。

受調查的191個設施中，已確認至少32個採用動態定價。東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋都在今年漲價之列。東京迪士尼度假區營運商Oriental Land公司於2021年3月引進動態定價，依一周中的不同日期及一年中的不同時期調整票價。該公司7月表示，計畫3年來首次調漲門票，任一座樂園的成人一日護照最高票價自10月起最多調漲1500日圓，達到12400日圓。

帝國數據銀行指出，休閒設施票價預計在2026年後持續上漲，但隨著家庭購買力減弱，薪資成長難以跟上生活成本，高票價可能使遊客卻步。不過，業者可能不會全面漲價，而是著重採取更具彈性的定價措施，包括高級票券、動態定價及外國遊客特別費率。

精華 FAQ

  • 帝國數據銀行調查191個主要休閒設施後發現，2026年一日票平均價格較前一年上漲158日圓，達到5033日圓，首次突破5000日圓，並創下自2022年調查以來新高。

  • 共有50個設施計畫今年調漲，約占受調查設施的26%，雖然比例較前一年下降，但一般入場券平均價格仍上升71日圓至1768日圓，同樣創下歷史新高。

  • 業者多將人事成本與電費上升轉嫁給消費者，並透過動態定價、快速通關票與外國遊客特別費率等方式提高收益，但高票價也可能讓家庭客群卻步。

日本 主題樂園 迪士尼

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