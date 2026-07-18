日本二線城市變熱門 台灣旅客深度慢遊正夯

台虎開航岡山航線初期每週往返僅3班，目前北、高每週12班，帶動赴岡山旅遊升溫，日方統計，去年台灣旅客在岡山共住宿28萬2760晚，成長63.4%。圖為日本岡山城。(中央社)

近年台灣旅客赴日旅遊熱潮延續，根據旅遊業者觀察，隨著重遊比例提高，旅遊重心逐漸由一線城市轉向二線城市，深度慢遊、在地文化體驗及季節限定行程，成為日本 旅遊新趨勢。

根據交通部觀光 署統計，2025年出國旅遊超過1894萬人次，創歷史新高，其中日本占逾673萬人次，仍是台灣民眾最愛前往旅遊的國家。

可樂旅遊告訴中央社記者，近年台灣旅客赴日熱潮不減，尤其重遊客比例極高，旅遊目的地已從一線都會區向二線城市深度移轉，主因在於旅客逐漸轉向尋求尚未探訪的新景點、人潮較適中、當地季節限定的特色體驗時，蘊含豐富自然與人文色彩的二線城市便成為台灣旅客二訪、三訪日本的首選，也反映在銷售表現上，近2年日本二線城市旅遊商品銷售大幅成長6成。

雄獅旅遊有同樣發現，隨著日本旅遊市場日益成熟，加上重遊旅客比例提升，近2年旅遊型態出現明顯轉變，旅客選擇目的地已從東京、大阪等一線城市，逐步延伸至北海道、九州、岡山等地。旅遊模式也由過去以熱門景點踩點為主，轉向追求「慢旅行」與「深度體驗」，帶動2025年相關產品銷售較2024年成長約3成。

進一步觀察台灣虎航自2016年開航岡山航線以來，班次持續擴增，從初期每週往返僅3班，發展至今已提供台北、高雄雙點齊飛，每週增至12班。

日本岡山縣縣民生活部航空企劃推進課總括副參事藤原孝博日前告訴媒體，根據日本觀光局統計，若以累計住宿人次計算，2025年台灣旅客在岡山共住宿28萬2760人次，占岡山外國旅客45.2%，排名首位。

在對比2015年、也就是台虎開航岡山航線前，台灣旅客累計住宿僅3萬5720人次，占岡山外國旅客21.4%，顯示台灣旅客赴岡山旅遊明顯成長。

台灣虎航董事長黃世惠表示，岡山位處西日本中間，旅客可依需求串連廣島、高松、大阪、京都等景點，加上台虎航點夠多，旅客可規劃「A點進、B點出」行程。這也是岡山航線每週12班平均載客率仍達約9成的重要原因，加上岡山也有不少美食、故事，還有Outlet可滿足台灣人的購物需求。

以岡山景點為例，旅客除可造訪岡山城、搭船欣賞沿岸風光外，也能走訪招財貓美術館，該館自開館初期收藏200多隻招財貓，至今數量已累積超過800隻，還可自費體驗招財貓彩繪，打造專屬紀念品。

此外，岡山當地觀光果園也依季節推出採果體驗，旅客可隨水果產季採摘水蜜桃、葡萄等當地水果。

旅客若前往具有白牆倉庫、柳樹街道等景觀的倉敷美觀地區，白天與夜晚皆能感受不同風情；而喜愛手作體驗的旅客，則可依興趣造訪倉敷兒島地區的店家或博物館，進行迷你領帶、迷你蝴蝶結及牛仔褲製作等多元手作體驗。