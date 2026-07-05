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富士山開山啟動3新措施 增開東京直達五合目深夜巴士

中央社東京5日綜合外電報導
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前往富士山旅遊的遊客。(美聯社)
前往富士山旅遊的遊客。(美聯社)

7月開始，日本各地相繼開放海水浴場與登山步道，富士山開山後也迎來第一個周末，登山客絡繹不絕。今年富士山啟動了3項新措施，期望改善「過度觀光」問題。

日本朝日電視台報導，今年靜岡縣一側的須走路線與山梨縣一側的吉田路線時隔13年首次同時開山。今年富士山開始實施3項新措施，對抗依然嚴重的「過度觀光」問題，以及在短時間攻頂的「彈丸登山」山難等問題。

第1項措施是，山梨縣巴士公司新開設了從東京都心直達富士山五合目（約半山腰）的深夜直行班次，讓民眾可以在清晨時段登山。

合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成一合目到十合目。

這班深夜直行巴士是為了因應「清晨登山需求」而增設，同時也有「緩解擁擠人潮」的目的。白天時總是擠得水洩不通的五合目登山手續辦理處，在凌晨3時左右就可以非常順暢地完成登記。

第2項措施則是，從今年起，富士山上的救護體制將變得更加完善。

從今年開始，將會有醫師常駐在交通較便利的五合目，建立起開山期間內全天候24小時可聯繫醫師的機制。

報導指出，雖然富士山吉田路線設有3處救護所，但直到去年為止都面臨著一個大問題，那就是每天大約會發生1起需要動用山區搬運車的「緊急送醫」個案。

此外，發生這樣的情況時，需要醫師判斷是否送醫，但直到去年為止，有些時候救護所內只有護理師留守，導致是否送醫的判斷有所延誤。

WALS（Wilderness Advanced Life Support，野外高級救命術）國際野外急救醫師稻田真對此表示：「如果山區出現傷患，訊息會先傳到五合目的救護中心，這是因為其他地方可能還有更迫切需要送醫的傷患。將資訊集中在五合目，並引進醫師進駐，我認為這是一個很好的體制。」

此外，為了從根本上減少緊急送醫狀況，從去年開始，富士山五合目就已經禁止穿著過於簡陋的登山客通行。

第3項新措施是，設置新避難所，以防範富士山突然噴發，或是落石意外發生。

6月26日，位於富士山腳下的山梨縣富士河口湖町，觀測到震度6弱的搖晃。這也影響到位於本八合目的山間小屋。在開山第一天，就有約20人因為擔心地震影響，取消預約。

為了防範火山噴發或落石意外，山梨縣今年新增設了2座避難所，內部空間寬敞，最多可以容納135人。

山梨縣富士山科學研究所針對富士山的火山活動表示：「地震後並未觀察到異常變化，因此我們認為不至於會立刻噴發。」但研究所也呼籲：「關於火山活動變化，請務必確認氣象廳等官方機構的資訊。」

另一方面，受伊朗局勢等因素影響，物價上漲也讓富士山相關管理單位面臨難題。

在八合目的山間小屋員工就指出：「要把物資運上山，都得依賴履帶式搬運車。」

由於柴油價格飆漲，負責載運山間小屋物資的履帶搬運車運費已經漲到了過去的1.5倍。作為應對手段，八合目的山間小屋就從今年起將住宿費調高了1000日圓（約6.15美元）。

報導點出，今年富士山登山季，登山客恐怕也得承擔更高成本。

精華 FAQ

  • 今年富士山主要新增三項措施：東京直達五合目深夜巴士、五合目醫師常駐與24小時聯繫機制，以及新增可容納多人避難的防災設施。

  • 這班巴士是為了滿足清晨登山需求，也希望分散白天擁擠人潮，讓登山客能較早抵達五合目，順利完成登記後再出發上山。

  • 由於柴油價格上升，山區搬運物資成本大增，八合目山屋運費已達過去1.5倍，因此部分住宿費也調漲1000日圓，登山成本同步提高。

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