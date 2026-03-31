我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

近6000萬人無償照顧家人 經濟產值逾兆元 5000元照護抵稅還卡在國會

Fed鮑爾勉勵哈佛學生：求職困難只是暫時

日本北海道「住宿稅」4月1日起生效 18地將雙重課稅

中央社／東京31日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本北海道小樽市的小樽運河。(路透)
日本北海道小樽市的小樽運河。(路透)

日本北海道政府在4月1日起向投宿當地旅館、民宿的旅客課徵「住宿稅」，由於北海道有18個地區另行開徵「住宿稅」，實際稅額將為北海道政府加上各市町村另行徵收的住宿稅。

「讀賣新聞」報導，北海道各地的旅宿業者已經在忙著通知旅客這項新制，不過有業者也擔心新制會增加員工辦理旅客入住時的工作負擔。

像是札幌市中央區一間商務旅館，已在大廳公告將在明天起開徵北海道政府與市府的住宿稅。

札幌市政府規定的住宿稅為每人每晚住宿費未滿5萬日圓的話，住宿稅為200日圓；每人每晚住宿費5萬日圓以上的話，札幌市府的住宿稅為500日圓。

而北海道政府課徵的住宿稅為每人每晚住宿費未滿2萬日圓的話，為100日圓；2萬日圓以上、未滿5萬日圓的話為200日圓；5萬日圓以上為500日圓。

兩種稅收加起來的話，上述中央區這間旅館之後將徵收的住宿稅為「未滿2萬日圓」為300日圓；「2萬日圓以上、未滿5萬日圓」為400日圓；「5萬日圓以上」則是1000日圓。

這間旅館將在旅客入住時，收取北海道與市府的住宿稅，之後預計每個月繳納給市府收到的稅金。

除了已在2019年率先導入住宿稅的俱知安町採固定稅率之外，北海道內另行開徵住宿稅的市町村大多採用「分級定額制」訂定住宿稅，且稅金也因地區而異有所不同。

不僅是旅館與飯店，投宿民宿的旅客也會被課徵住宿稅，但學生校外教學等以教育為目的住宿行程，將不會被課住宿稅。

北海道政府估計，住宿稅能帶來每年約45億日圓的稅收，將為此成立基金，與一般財源區別。由於住宿稅被繳納給北海道政府會出現一些時間落差，第一個實施住宿稅的2026年度，稅收預估為32億日圓左右；扣除相關經費之後，將以補助金形式發給觀光業者約25億日圓，用於提升服務等支出。

日本

上一則

搭機注意 華航即起每人限帶2個行動電源

延伸閱讀

日韓醖釀貨幣保衛戰 日財務省發出最強警告後日圓轉升

日韓醖釀貨幣保衛戰 日財務省發出最強警告後日圓轉升
「最長排隊6小時」日本料理壽司郎在中國火熱 曝政治與消費反差

「最長排隊6小時」日本料理壽司郎在中國火熱 曝政治與消費反差
日圓對美元貶破160關卡 創2024年7月以來新低

日圓對美元貶破160關卡 創2024年7月以來新低
以為存款綽綽有餘卻遇3意外 63歲主婦為錢出去打零工

以為存款綽綽有餘卻遇3意外 63歲主婦為錢出去打零工

熱門新聞

聯合國國際民航組織宣布，每位乘客搭機只能攜帶兩個鋰電池行動電源，且禁止在機上為行動電源充電。(歐新社)

國際民航組織新規上路 搭機每人限帶2個行動電源

2026-03-28 12:18
華航即日起比照ICAO規定，每名旅客搭機最多僅能攜帶2個行動電源；長榮、星宇、虎航則依照主管機關規定辦理。*聯合報系資料照)

搭機注意 華航即起每人限帶2個行動電源

2026-03-30 20:34
一項最新研究顛覆多數人對「旅行最髒物品」的想像。旅客隨身攜帶、且幾乎不會清潔的護照，其細菌含量遠高於鞋子、行李，甚至手機。(歐新社)

實驗揭旅行最髒物排行榜 第1名讓人意外

2026-03-20 00:30
飯店的蘋果觀音，也是當地地標之一。（記者羅建怡/攝影）

甜點迷必去 青森推出「蘋果派地圖＋計程車」 一日巡吃40家

2026-03-28 05:09
日本氣象廳28日宣布東京靖國神社染井吉野標本木滿開。圖為去年東京櫻花開花情形。（本報資料照片）

東京櫻花到處滿開但天氣變壞了 日旅達人建議這些賞櫻地點

2026-03-29 04:52
一名空服員分享了機上最佳選位建議。示意圖。（圖／123RF）

長途飛行怎麼睡？空服員曝「最強選位」祕訣：這5排最安靜

2026-03-09 01:32

超人氣

更多 >
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元
美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面
烏莎：與范斯許多議題不一致…好市多會員 常去超市購物

烏莎：與范斯許多議題不一致…好市多會員 常去超市購物