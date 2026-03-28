甜點迷必去 青森推出「蘋果派地圖＋計程車」 一日巡吃40家

飯店的蘋果觀音，也是當地地標之一。（記者羅建怡/攝影）

說起青森，首先聯想必是「蘋果」。青森之旅，也確實充滿著蘋果香，從蘋果溫泉、各式蘋果饗宴，到打卡專用的蘋果郵箱，甚至還有「蘋果派專車」，可帶領著饕客一嘗青森40家風味各不同的蘋果派！

用泡的「蘋果湯」 入住蘋果園裡的溫泉旅宿

弘前是日本蘋果產量最高的城市，位於弘南鐵道平賀站附近的南田溫泉蘋果園酒店 (Hot Spring Minamida Spa Hotel Apple Land)，早在56年前就推出了「蘋果溫泉」，煙霧繚繞間，一顆顆紅通通的蘋果漂浮在水面，據說當蘋果遇上熱湯，果香與油脂分泌有益於緩解疲勞、促進血液循環，甚至可滋養肌膚，是酒店的一大賣點。

Apple Land位於大片蘋果園中， 四季風情不同，從蘋果花、結實纍纍的蘋果，到白雪覆蓋的美景，各有美感。尤其冬季時節，休憩大廳旁的數大窗外白茫一片，樹冰高掛、幾處燈影，自成浪漫美境，在此還可免費享用蘋果汁、蘋果酒飲；進入客房，冰箱裡的王林紅蘋果新嫩迎賓。就連飯店的自助餐也大打「蘋果牌」，從現點現做的蘋果牛排到焗烤、拔絲等各式料理，還有主打「吃蘋果長大的豬肉料理」。

飯店最吸睛的一景，在於未達之前、遠遠地就能見到一尊手舉蘋果的「蘋果觀音」，據說是在新建東樓時安座，為了保祐蘋果等農產品年年豐收，館內也供奉觀音像，吸引不少為求子的旅客專程參拜。

弘前車站就是蘋果博物館 城市入口的第一印象

來到青森弘前，不妨一訪JR「弘前車站」。這裡是津輕地區的交通核心，連接JR奧羽本線、五能線與弘南鐵道弘南線，也是搭乘特急「つがる」與觀光列車「リゾートしらかみ」的重要站點。

車站為橋上式設計，內部展出蘋果主題裝置與津輕風格藝術。一樓的觀光案內所與「アプリーズ」商場提供購物、美食、伴手禮，也有來自各國旅人的貼紙（以此評估各國造訪的旅人數）。一走出東口還能看到醒目的「弘前睡魔燈籠」裝飾，車站旁弘南巴士總站則有前往弘前公園、蘋果公園、白神山地的巴士。

想拍照打卡，可往站前尋找一座巨型的蘋果裝置，象徵這座城市蘋果產出日本第一的驕傲，這裡也有蘋果造型的郵箱，滿滿的青森風情。

藤田記念庭園 大正浪漫裡的蘋果派巡禮

來到藤田記念庭園，是每個人都驚呼的一站。這裡是弘前實業家藤田謙一建於1919年的私人別墅，內有美麗的庭園造景與日洋兩館，其中必訪「大正浪漫喫茶室」，融合日歐風情，充滿濃濃的復古英式貴族感，餐具、原木桌椅都充滿著優雅浪漫，超大的ㄇ型落地窗則是將四季都收進餐廳，造訪時是隆冬，白色雪景無須多言、自帶美感。

這裡最受歡迎的是7種蘋果派，以及特調飲品，也提供咖哩飯、義大利麵等鹹食正餐。

在店內也發現了「弘前蘋果派導覽地圖」，當地有奇妙的「蘋果派計程車」可載往愛店，地圖中也依照各家的甜度、鹹度以及肉桂風味強弱以5級評等，登載店家的蘋果派必須使用青森縣產蘋果，且限時、限量。蘋果派迷千萬別錯過。

另一處美味體驗，在集結約60家店進駐的八食中心（八食セター），是旅人吃喝玩買的好所在。其中販售有當日捕獲的海產、蔬果、肉類、零食、酒類等，當然也有不少餐廳，像是天婦羅丼、自選配料的海鮮丼「のっけ丼」、青森地方美食「仙貝湯（せんべい汁）」等，可將市場內買到的所有食材都帶來現烤現吃的「七厘村」最受台灣旅人歡迎。

青森睡魔祭 東北最震撼的夏日盛典

來到青森，當然不可錯過夏季祭典「青森睡魔祭」。每年約在8月2日～7日舉辦，期間在青森市中心會有約20台大型睡魔燈籠山車遊行，除了觀賞趣味，隊伍還會時不時突然靠近遊客，表演者們邊喊邊舞，若預先租借服飾，也能加入狂歡，場面十足震撼，被列為日本東北三大祭之一，每年吸引超過200萬人次參與。

「睡魔」的日文是「ねぶた」(Nebuta)，據說起源於8世紀，當時征夷大將軍坂上田村麻呂出奇招，製作巨大的燈籠和太鼓來嚇唬敵軍。另一說則是源於盂蘭盆節的「送睡魔」習俗，象徵藉著燈籠送走病痛，祈求健康。

睡魔們通常以歷史故事、神話傳說、歌舞伎人物或日本武士為主題，人物表情、姿態，都充滿了戲劇張力與細膩的工藝，每一尊都在訴說著一段古老的故事。

如果不在祭典時間前來，推薦一訪JR青森站旁的睡魔博物館（睡魔之家WARASSE），可重新認識青森睡魔祭的歷史與製作技術，一覽名家之作與歷年得獎的睡魔燈，也可從燈下了解巨型燈籠的操作方式。此外，也有「跳人（HANETO）」體驗，可化身舞者或是擊鼓人，身歷其境感受祭典激情。

藤田記念庭園的咖啡區擁有大面窗景，安靜且浪漫。（記者羅建怡/攝影）

青森必泡「蘋果湯」。（Apple Land提供）

車站服務處可索取蘋果貼紙，紀錄各國遊客量。（記者羅建怡/攝影）

每年得獎作品也收錄於館內。（記者羅建怡/攝影）

藤田記念庭園（ふじた きねん ていえん）四時美景不同。（藤田記念庭園提供）

蘋果甜點也做成伴手禮。（記者羅建怡/攝影）

青森必泡「蘋果湯」。（Apple Land提供）

飯店內提供蘋果汁無限暢飲，造型正是一顆碩大紅蘋果。（記者羅建怡/攝影）

睡魔博物館有「跳人」體驗。（記者羅建怡/攝影）

藤田記念庭園（ふじた きねん ていえん）四時美景不同。（藤田記念庭園提供）

青森蘋果派各家風味不同，有專車可帶吃。（記者羅建怡/攝影）

八食中心有各種鮮味選擇，物美價廉。（記者羅建怡/攝影）

車站旁的蘋果郵箱，是許多旅人最愛的打卡點之一。（記者羅建怡/攝影）

青森的蘋果甜點多不勝數。（記者羅建怡/攝影）

蘋果造型的伴手禮。（記者羅建怡/攝影）

睡魔博物館值得一遊。（記者羅建怡/攝影）