我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬比我輕鬆... 火了的「哭哭馬」 不快樂的中國年輕人

一洲焦點／習致電雙普、明州警願合作、艾普斯坦案

觀光公害不堪負荷 富士山新倉山淺間公園櫻花祭喊卡

中央社東京4日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
能同時遠眺富士山與五重塔、長年被譽為「櫻花必拍打卡景點」的日本山梨縣新倉山淺間公園，今年春季因為「觀光公害」不堪負荷，確定取消櫻花祭活動。中央社
能同時遠眺富士山與五重塔、長年被譽為「櫻花必拍打卡景點」的日本山梨縣新倉山淺間公園，今年春季因為「觀光公害」不堪負荷，確定取消櫻花祭活動。中央社

能同時遠眺富士山與五重塔、長年被譽為「櫻花必拍打卡景點」的日本山梨縣新倉山淺間公園，今年春季確定取消櫻花祭活動。管理該公園的富士吉田市3日宣布，由於觀光人潮已超出地方承載極限，市府判斷出現嚴重「觀光公害」現象，決定暫停活動。

朝日新聞報導，新倉山淺間公園以「富士山、五重塔與櫻花」的經典構圖在海外社群平台爆紅，每年吸引大量國際旅客朝聖。櫻花祭自2016年開始舉辦，原本以提升地方魅力、擴大交流人口為目標，但疫情過後觀光客急速回流，往年4月約兩週活動期間內，單日遊客人數時常突破1萬人，通往展望平台甚至需排隊1至3小時。

去年18天活動期間，共吸引21萬人次訪客，大量人潮對當地居民生活造成衝擊。市府指出，周邊道路長時間塞車、亂丟菸蒂等問題層出不窮，部分觀光客更湧入住宅區，導致學童通學動線受阻。還曾發生遊客擅自打開民宅大門尋找廁所，甚至直接在私人庭院如廁的離譜案例，引發居民強烈反彈。

富士吉田市長堀內茂表示，「在美麗景色的背後，市民安靜的日常生活正遭到破壞，我們對此抱持高度危機感。」

他強調，未來將重新檢討觀光管理機制，目標是在維護居民生活品質的前提下，建立觀光與地方共存的模式。

雖然今年不再舉辦櫻花祭，但市府仍預估4月初賞櫻季將湧現大量遊客，因此4月1日至17日期間，將加派警備人員進行交通管制，並設置臨時廁所。市府同時呼籲旅客遵守基本禮儀，避免進入住宅區，或是未經同意拍攝私人空間，並配合現場引導措施。

觀光 富士山 疫情

上一則

台灣遊客北海道滑雪迷路引日本人公憤 他指2件事別犯錯 甚至恐丟性命

延伸閱讀

阿蘇觀光直升機墜毀 日媒：活火山事故極為罕見

阿蘇觀光直升機墜毀 日媒：活火山事故極為罕見
日本觀光客突破4千萬人次大關 9兆日圓順差僅次於汽車出口

日本觀光客突破4千萬人次大關 9兆日圓順差僅次於汽車出口
去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減

去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減
Lulu甜勾陳漢典秀富士山婚紗照 「太陽與山」見證愛情

Lulu甜勾陳漢典秀富士山婚紗照 「太陽與山」見證愛情

熱門新聞

華航2月1日起推出全新白瓷質感豪華經濟艙餐具，新款「多功能盤」、「配菜盤」提升盛裝的實用性與用餐體驗，「主菜皿」則為輕量化陶瓷製成，更符合永續趨勢，為旅客帶來視覺與味覺交織的高空饗宴。(華航提供)

華航升級豪經艙服務 享優先報到櫃台、新機上備品

2026-01-29 00:40
冬天在日本運動包括滑雪或登山等，切勿穿發熱衣。雪攀示意圖，與新聞無關。（AI生成）

台灣遊客北海道滑雪迷路引日本人公憤 他指2件事別犯錯 甚至恐丟性命

2026-02-02 18:24
澳洲塔斯馬尼亞省朗塞斯頓的卡塔拉克特峽谷自然保護區第一盆地。資料照片。（路透）

AI生成旅遊文推薦「不存在的溫泉」 在地人傻眼：誰找到就請喝酒

2026-01-31 04:41
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（本報系資料照）

黃仁勳最愛的三個度假地點曝光 台灣因這理由入選

2026-01-20 18:16
能同時遠眺富士山與五重塔、長年被譽為「櫻花必拍打卡景點」的日本山梨縣新倉山淺間公園，今年春季因為「觀光公害」不堪負荷，確定取消櫻花祭活動。中央社

觀光公害不堪負荷 富士山新倉山淺間公園櫻花祭喊卡

2026-02-04 16:28
圖為中客參觀日本東京淺草寺。（美聯社）

中國外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

2026-01-26 18:03

超人氣

更多 >
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢
大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
立春馬年太歲換人當 4生肖做2事擋血光之災

立春馬年太歲換人當 4生肖做2事擋血光之災
陜醫院無碼直播手術「暴露女患者私處」 5萬人湧入看

陜醫院無碼直播手術「暴露女患者私處」 5萬人湧入看