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暑假看吉伊卡哇變港點 「CHIIKAWA DAYS」大型特展登陸香港

記者羅建怡／即時報導
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全球當紅IP吉伊卡哇（CHIIKAWA）變身蝦餃與燒賣。(港旅局提供)
全球當紅IP吉伊卡哇（CHIIKAWA）變身蝦餃與燒賣。(港旅局提供)

全球當紅IP吉伊卡哇（CHIIKAWA）變身蝦餃與燒賣，創意品牌 AllRightsReserved（ARR）首次攜手吉伊卡哇官方授權方Spiralcute International，主辦大型吉伊卡哇主題展—「CHIIKAWA DAYS」，於2025年8月 1日至8月24日在香港登場。

特展於8月1日起登陸尖沙咀K11 MUSEA暨海濱，眾多經典造型齊聚，全方位以「衣、食、住、行」為觀眾帶來沉浸式體驗之旅，並特別展出多個戶外巨型充氣雕塑，讓粉絲們深入探索吉伊卡哇與好友的日常生活。插畫家Nagano更親筆創作香港「飲茶」限定系列，吉伊卡哇與好友們化身成可愛的蝦餃、燒賣等經典點心造型。

「CHIIKAWA DAYS」大型特展贊助單位包括宏利Manulife、港鐵公司、八達通卡有限公司，以及支持機構文化體育及旅遊局、香港旅遊發展局、麥麥支持的香港麥當勞。吉伊卡哇與好友的足跡也將透過合作夥伴遍布全港，其中，港旅局會將極具本地特色的「飲茶」系列帶到不同角落。

「CHIIKAWA DAYS」大型特展共展出逾百座立體雕塑、9米高的巨型充氣雕塑，以及生動呈現多個經典漫畫場景。同時也加入多項互動體驗元素，讓民眾歡樂的進入吉伊卡哇的世界。

其中，室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」，展出位置在K11地下MUSE EDITION

，主題是從「食」、「住」、「行」到日常小冒險—走進吉伊卡哇的家，挑戰討伐任務，還有傳說中的「白飯電飯煲」與全新登場的香港限定「飲茶」空間，滿滿驚喜。室內展廳也呈現多個經典場景，包括網吧、「郎」拉麵、監獄、三星餐廳及「討伐名場面」等。

戶外展區「超巨大食物之森空中樂園」，展出位置在K11 MUSEA 6樓雕塑公園

，於此走進超巨大食物之森，吉伊卡哇世界中的美食盡收眼底。另有戶外派對「大型討伐！名場面造型集合」，可從「特別造型全集中」的展區，窺探吉伊卡哇多變的造型。

「CHIIKAWA DAYS」大型特展8月1日起登陸香港尖沙咀。(港旅局提供)
「CHIIKAWA DAYS」大型特展8月1日起登陸香港尖沙咀。(港旅局提供)

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