日本觀光5月爆棚 台客造訪人次連三月成長 穩居第三名

5月造訪日本的外籍旅客人數較去年同期大增21.5%到3,693,300人次，創下歷來5月新高紀錄。最大客源是南韓，其次是中國和台灣。（路透）

日本 官方資料顯示，5月造訪日本的外籍旅客人數較去年同期大增21.5%，達到3,693,300人次，創歷來5月新高紀錄。最大客源市場是南韓 ，其次是中國，再來是台灣。台灣已連續三個月成長，穩居第三名。

根據日本政府觀光 局，上月，南韓旅客增加11.8%到825,800人次，中國大增44.8%到789,900人次，台灣則年增15.5%到466,008人次。

另外，印度訪客量達43,000人次，創歷來單月新高，較去年同期激增47.9%。俄羅斯旅客更翻倍成長，年增139.9%至8,004人次。

在日本統計的23個國家和地區當中，唯獨香港遊客量逆勢下跌11.2%至193,100人次，唯一負成長的市場，可能與社群媒體流傳日本即將發生重大災難的謠言有關。

今年1月至5月，日本共接待大約1,810萬名外國遊客，比2024年同期成長23.9%。

儘管全年訪客量有望創紀錄，但日本觀光正面臨三股逆風：川普關稅政策可能引發全球經濟放緩，恐削弱旅客出遊意願；日圓回升至1美元兌144日圓水準，恐侵蝕旅客消費力；以及，免稅店營收隨買氣降溫而縮水。

瑞穗研究技術分析師Yayoi Sakanaka指出：「由於東京、大阪、京都等地旅宿供應短缺，加上日圓過度貶值後修正將削弱消費吸引力，未來訪日遊客的成長速度可能放緩。」