世博美國館走侘寂風 展出「月球石」象徵美日友誼

2025年世界博覽會（大阪世博）美國館外觀設計走的是日式侘寂風，由兩棟木質外觀的三角形建築構成，呈現出彷彿有發光立方體懸浮在上方的效果。兩面並列的大型LED螢幕播放象徵美國的影像與名勝畫面，營造出有如峽谷一般的空間。（中央社）

2025年世界博覽會（大阪世博）美國館為了展現美日情誼，不僅有效力於MLB洛杉磯道奇隊的大谷翔平 影像驚喜登場，外觀設計走日式侘寂風，還應日方邀請展出阿波羅號帶回的「月球石」，呼應1970年大阪世博美國館展出的月球岩石標本。

美國館的設計靈感來自「侘・寂」（わび・さび，Wabisabi）美學，由兩棟木質外觀的三角形建築構成，呈現出彷彿有發光立方體懸浮在上方的效果。兩面並列的大型LED螢幕播放象徵美國的影像與名勝畫面，營造出有如峽谷一般的空間。中央立方體在夜晚則會轉為柔和的光芒。

「侘寂」是一種出自禪宗的美學，指的是接受不完美、質樸，重視簡約的美，在日本 庭園的枯山水、茶道中都有呈現，給人在質樸中蘊含秩序與敬意的印象，反映在建築上則是低飽和度的外觀，使用水泥灰色、實木建材等。

2025年世界博覽會（大阪世博）美國館為了展現美日情誼，應日方邀請展出阿波羅號帶回的「月球石」，呼應1970年大阪世博美國館展出的月球岩石標本。（中央社）

館內分為五個特色展區，環繞主題「Imagine What We Can Create Together」（想像我們能共同創造什麼），由紅白藍三色的星形吉祥物Spark招待來客，背景配樂則是朗朗上口的主題曲。

美國館館方人員解釋，之所以製作主題曲，是基於「音樂是全世界共通語言」的概念，希望每位來訪的參觀者儘管語言不同，都能享受到同樣的參觀樂趣。

「旅遊」專區以沉浸式空間呈現美國的美麗景觀與多樣性，從代表性的國家公園，到繁華城市、音樂節、主題樂園等，透過影像讓參觀者身歷其境，甚至在道奇球場揮棒的大谷翔平都穿插其中，令看到熟悉臉孔的日本遊客驚喜不已。

2025年世界博覽會（大阪世博）美國館為了展現美日情誼，特別安排效力於MLB洛杉磯道奇隊的大谷翔平影像驚喜登場。（中央社）

展覽的一大亮點是太空與發射專區，展現美國在太空競賽中的領導地位與創新，並能一窺太空探索的未來。展品包括韋伯太空望遠鏡 模型，還帶領參觀者在逐步倒數中體驗火箭發射的震撼場景，最後以月球岩石標本做結尾。

55年前的1970年大阪世博，美國館曾展出月球石，日皇德仁在本月12日大阪世博開幕式上特別回憶，當時10歲參觀過大阪世博美國館，「至今仍清楚記得看到月球石的情景」。

美國館館方人員對中央社表示，「（1970年）當時那是非常令人興奮、了不起的事情，因此這次也被詢問『能不能再次展出月球（岩石）標本？』這是本次大阪世博主辦方的請求。雖然這次展出的是不同的標本，並非當年那一塊，但有許多人表示希望能夠再次看到月球石」。

「它真的很特別，成為了日美友誼的象徵。這次日本有很多年長的參觀者來訪，他們還記得1970年的世博，對他們來說，看到月球石真的很有情感共鳴，很多人都被深深感動了。」

2025年世界博覽會（大阪世博）美國館為了展現美日情誼，應日方邀請展出阿波羅號帶回的「月球石」，呼應1970年大阪世博美國館展出的月球岩石標本。（中央社）

除此之外，館方人員表示，日美在太空創新領域的合作也非常重要，因此展覽中也會看到像是JAXA（日本宇宙航空研究開發機構）的影像，日美的合作等。展出月球石的展覽照片中，也有日本與美國太空人的合照，是相當具有歷史意義的照片。

「這塊月球標本非常具有象徵意義，擺在展覽的結尾，成為一個充滿情感的終結與感謝。」