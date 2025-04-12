大阪世博開幕／從場館玩到周邊 關西旅遊再創新玩法

大阪世博吉祥物脈脈，是由細胞和水結合而誕生，沒有人知道其真實身分的神祕生物。(記者甘芝萁／攝影)

2025世界博覽會在日本 大阪夢洲開幕，官方預計半年展期將吸引約2800萬名參觀人次，吸引來自全球各地的遊客參與盛會。由於整體會場占地約155公頃，加上場館非常多，若想好好體驗世博的旅人，1天時間絕對不夠，建議至少安排2-3天時間，其餘時間再搭配周邊景點共遊，神戶、京都等，甚至大阪市區也推出歡迎國際旅人到訪的迎客計畫。

過往旅客由關西多半會選擇從大阪關西機場進出，一併規畫大阪、京都，甚至奈良的5天遊程，隨著神戶機場國際線的開啟，各家旅行社也紛紛推出世博套裝行程，除世博外，再搭配日本環球影城 、京阪古都漫遊，或到嵐山、小豆島、姬路城、神戶等，涵蓋文化體驗、地方美食等，提升旅遊多樣性，以世博為主軸吸引的旅客將延伸至京都、奈良、神戶等地，帶動整個關西地區的觀光 發展。

世展覽期間，大阪不僅白天精彩，夜晚也充滿驚喜。2025年大阪世博規劃中包含一個極具特色的體驗活動叫做「夜之展館（Night Expo / 夜の万博）」，這是官方特別強調的夜間內容之一，旨在讓遊客不只白天逛展館，晚上也能沉浸式體驗世博的另一種氛圍。包括沉浸式光影裝置與藝術表演，部分展館（如日本館、企業館）將規畫夜間限定節目，如互動音樂會、AR演出等，還有夜間餐飲市集等，在世博展覽期間也會有6次的煙火秀。