我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策

川普爽打高爾夫、嗑大餐 衛報：脫離現實的國王

大阪世博開幕／從場館玩到周邊 關西旅遊再創新玩法

記者甘芝萁／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大阪世博吉祥物脈脈，是由細胞和水結合而誕生，沒有人知道其真實身分的神祕生物。(記者甘芝萁／攝影)
大阪世博吉祥物脈脈，是由細胞和水結合而誕生，沒有人知道其真實身分的神祕生物。(記者甘芝萁／攝影)

2025世界博覽會在日本大阪夢洲開幕，官方預計半年展期將吸引約2800萬名參觀人次，吸引來自全球各地的遊客參與盛會。由於整體會場占地約155公頃，加上場館非常多，若想好好體驗世博的旅人，1天時間絕對不夠，建議至少安排2-3天時間，其餘時間再搭配周邊景點共遊，神戶、京都等，甚至大阪市區也推出歡迎國際旅人到訪的迎客計畫。

過往旅客由關西多半會選擇從大阪關西機場進出，一併規畫大阪、京都，甚至奈良的5天遊程，隨著神戶機場國際線的開啟，各家旅行社也紛紛推出世博套裝行程，除世博外，再搭配日本環球影城、京阪古都漫遊，或到嵐山、小豆島、姬路城、神戶等，涵蓋文化體驗、地方美食等，提升旅遊多樣性，以世博為主軸吸引的旅客將延伸至京都、奈良、神戶等地，帶動整個關西地區的觀光發展。

世展覽期間，大阪不僅白天精彩，夜晚也充滿驚喜。2025年大阪世博規劃中包含一個極具特色的體驗活動叫做「夜之展館（Night Expo / 夜の万博）」，這是官方特別強調的夜間內容之一，旨在讓遊客不只白天逛展館，晚上也能沉浸式體驗世博的另一種氛圍。包括沉浸式光影裝置與藝術表演，部分展館（如日本館、企業館）將規畫夜間限定節目，如互動音樂會、AR演出等，還有夜間餐飲市集等，在世博展覽期間也會有6次的煙火秀。

此外，由一般社團法人demo!expo主導，打造的「EXPO酒場 本店」是為了配合2025年大阪關西世博會而設立的期間限定交流空間，旨在透過「乾杯」的文化連結世界各地的訪客與當地居民，打造一個融合國際交流與在地文化的社交場所。在大阪市區的2處設置EXPO酒場，這些場所不僅提供飲品與美食，更是讓來自世界各地的世博參與者、觀光客與當地居民交流的平台，品嘗來自世界各地的啤酒，也提供西日本藝術家的介紹，還有文化交流活動等，實現「街中萬博」理念。

展區內遊客不論身在何處都能見到的巨型建築物「大屋頂環（The Grand Rin...
展區內遊客不論身在何處都能見到的巨型建築物「大屋頂環（The Grand Ring)，是這次大阪世博會的象徵，體現場館「多元而統一」的設計理念。(記者甘芝萁／攝影)

日本 觀光 環球影城

上一則

登機證與報到手續走入歷史？數位旅行證最快3年內上路

延伸閱讀

大阪世博醜萌吉祥物 聯名「七龍珠」要你打開荷包

大阪世博醜萌吉祥物 聯名「七龍珠」要你打開荷包
大阪世博觀展準備一次看 門票仍可現場購買、禁帶大型行李

大阪世博觀展準備一次看 門票仍可現場購買、禁帶大型行李
日本JR京都站發現可疑物品封鎖車站 確認是外國點心

日本JR京都站發現可疑物品封鎖車站 確認是外國點心
日本大阪世博開幕 木造屋頂迴廊及迷你iPS心臟受注目

日本大阪世博開幕 木造屋頂迴廊及迷你iPS心臟受注目

熱門新聞

各大機場統計，最常遺失的行李箱顏色；示意圖。（圖／123RF）

出國玩注意 行李箱別選「這3色」航空公司警告：最常壞掉、搞丟

2025-04-07 01:10
國際民航組織推動重大改革計畫，未來旅客無須實體報到或出示登機證，僅需透過臉部辨識技術和手機憑證完成登機流程。圖為示意圖。 （中新社資料照片）

登機證與報到手續走入歷史？數位旅行證最快3年內上路

2025-04-12 12:27
一名網友分享「日本店家門口的小紙條」，標示了店家的「語言程度」。餐廳示意圖，非新聞事件圖。 (美聯社)

日本餐廳貼出「外語能力」長條圖 兩語言0%網喊幽默

2025-04-01 20:00
展區內遊客不論身在何處都能見到的巨型建築物「大屋頂環（The Grand Ring)，是這次大阪世博會的象徵，體現場館「多元而統一」的設計理念。(記者甘芝萁／攝影)

日本大阪世博／最大木建築 大屋頂環創金氏紀錄

2025-04-10 19:45
2025年世界博覽會（大阪世博）12日舉行開幕儀式，13日開展，前往會場最方便的方式就是搭乘大眾運輸工具到中央線夢洲站。（中央社）

大阪世博觀展準備一次看 門票仍可現場購買、禁帶大型行李

2025-04-12 05:02
日本二三線城市旅遊崛起，以近期剛開航的日本大分縣為例，台灣旅客113年僅次韓國排名第2，圖為旅客在大分縣枝垂櫻之里賞櫻。(中央社)

日本二三線城市變熱門 20萬台灣人遊九州大分

2025-04-10 00:04

超人氣

更多 >
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
美中關稅熱戰 紐時：川普有一大壓力 而習近平沒有

美中關稅熱戰 紐時：川普有一大壓力 而習近平沒有
「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？