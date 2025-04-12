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大阪世博觀展準備一次看 門票仍可現場購買、禁帶大型行李

中央社／大阪12日專電
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2025年世界博覽會（大阪世博）12日舉行開幕儀式，13日開展，前往會場最方便的方式就是搭乘大眾運輸工具到中央線夢洲站。（中央社）
2025年世界博覽會（大阪世博）12日舉行開幕儀式，13日開展，前往會場最方便的方式就是搭乘大眾運輸工具到中央線夢洲站。（中央社）

2025年世界博覽會（大阪世博）今天舉行開幕儀式，明天開展。這是自2005年「愛．地球博」以來，世博時隔20年再次在日本舉行。為參觀這次盛會，出發前需要做好哪些準備，攜帶哪些物品，當地天氣與人潮如何，以下帶你了解。

注意遮陽、補水、攜帶行動電源

4月的大阪白天氣溫攝氏20多度，接近正午時分可能更高，加上會場內有些地方缺少遮蔭處，因此務必記得準備陽傘、帽子、防曬用品、濕紙巾等防暑用品，適時補水也不可或缺。

試營運期間單日湧入3萬人，曾造成入場安檢需排隊1個半小時的擁擠現象。世博營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）評估，世博期間會吸引海內外共約2820萬人次來場，單日最多超過22萬人，將是試營運期間數倍，未來可能面臨更嚴重的擁擠問題。

另外，場內使用智慧型手機頻率非常高，包括預約、導覽還有付費，可能都要用到手機，這時候如果手機沒電就很令人困擾。雖然會場內也有充電站，但建議還是自備行動電源以防萬一。

門票可現場購買 但可能依時段限制販售

大阪世博入場券原則上是透過官方網站購買的電子票，購票前要先設定ID，輸入密碼、姓名和出生日期，為防止身分冒用，還要透過電子郵件等方式進行2階段認證，並預約入場日期和時間。

由於程序繁瑣引發批評，萬博協會2月決定導入「當日券」。前述的註冊和預約都不需要，可直接在會場東、西兩處入口閘門售票處購買，並立即入場。

不過，使用當日券也有一些缺點。截至4月3日，會場的84座展館有41座（包括25座企業與國內館、16座海外館）需事前預約，而預約需要世博ID，因此沒有使用ID的當日券，就沒辦法預約。

雖然部分採預約制的展館也有釋出當日名額，入場後可利用會場內的機器預約，但人氣較高的展館，名額可能很快就預約一空。

另外，因為擔心售票處出現先前試營運時大排長龍的情況，萬博協會表示，會根據時段限制販售張數；如果預估會出現人潮擁擠狀況，可能停止販售。

會場全面「無現金支付」（Cashless）

大阪世博是國際博覽會上首次全面導入無現金支付，場內不接受現金付款，支援包括信用卡、行動支付、代碼支付等約70種支付方式，目的是作為「未來社會的實驗場」，加速推動日本邁向無現金社會。

因此，前往大阪世博參觀前，最好確保攜帶信用卡，或綁定Suica（俗稱西瓜卡）等能用來行動支付的智慧型手機。如果沒有智慧型手機，會場內也設置專用儲值機，可當場使用現金儲值。

世博部分美食廣場座位須付費

世博有名為「大阪名店巡禮，美食與祭典EXPO」的美食區，是世博會場內規模最大的飲食區域，占地約2000平方公尺。這裡除了有章魚燒、炸串等大阪代表性老字號美食店家，還提供大阪各市町村期間限定美食。

另外，會場入口處展示了榮獲2024年「睡魔祭」最高獎項的巨大睡魔燈籠，營造出日式氛圍。

需要注意的是，為確保翻桌率，且避免座位被占據為休息區，位於美食廣場中央飲食空間共1000席，當中500席座位區需預約付費，每席限時50分鐘，費用550日圓（約3.8美元）。不過別擔心，如果不想付費，旁邊的「立食區」（站著吃）為免費區域。

禁止攜帶大型行李入場

有輪子的大型行李箱（超過寬600mm、高400mm、深900mm）禁止帶入會場內，場內也只有小型置物櫃。因此，如果下了飛機想直衝世博會場，最好先到飯店寄放，或利用各車站的投幣式置物櫃。

世博官方在弁天町站和櫻島站設置了臨時寄放處（每件1000日圓，約6.9美元），以及把行李配送至住宿飯店的服務（每件1500日圓，約10.4美元）。會場也有大型行李寄放處，不過東西兩側入口處只有各100件的空間，且每件要價1萬日圓，因此最好提前安排。

入場前需檢查行李

如同東京迪士尼樂園等許多設施，世博會場在入場前同樣需要行李檢查，工作人員會檢查包包內物品和飲料。酒類、罐裝飲料、自拍棒、三腳架、無人機等物品，都禁止攜帶入場。

不開放自用車進入世博會場

在日本租車旅遊的遊客要注意，世博會場不開放自用車或機車直接進入。如果開車前往，必須先把車輛停放在舞洲、尼崎、堺3個地點設置的世博停車場，再轉乘前往會場的接駁巴士。

不管停放在哪一處停車場，都需要提前一天上網預約，且各地點提供停放的車種不同，例如電動車在舞洲世博停車場只有一區可以停放，需特別留意。

因為世博會場所在地「夢洲」是一座僅靠橋梁與大阪市區陸地連接的人工島，因此前往會場最方便的方式就是搭乘大眾運輸工具。

2025年世界博覽會（大阪世博）13日開展，萬博協會導入「當日券」，可直接在會場...
2025年世界博覽會（大阪世博）13日開展，萬博協會導入「當日券」，可直接在會場東、西兩處入口閘門的售票處購買，並立即入場，目前已經為了開幕日迎接排隊人潮做好準備。（中央社）
2025年世界博覽會（大阪世博）12日舉行開幕儀式，13日開展，前往會場最方便的...
2025年世界博覽會（大阪世博）12日舉行開幕儀式，13日開展，前往會場最方便的方式就是搭乘大眾運輸工具到夢洲站，地下鐵內有詳細指示。（中央社）
2025年世界博覽會（大阪世博）12日舉行開幕儀式，13日開展。前往會場最方便的...
2025年世界博覽會（大阪世博）12日舉行開幕儀式，13日開展。前往會場最方便的方式就是搭乘大眾運輸工具到中央線夢洲站，站內貼滿世博廣告。（中央社）

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