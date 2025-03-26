我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI輔助 得來速出餐正確率提高3％

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

赴日本通關更快了 成田、羽田及關西機場4月將採用新式通關匣門

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本羽田機場。(美聯社)
日本羽田機場。(美聯社)

共同社報導，日本羽田、關西、成田等三大主要機場4月將陸續採用統一的新型電子通關匣門，處理旅客檢查與通關，簡化目前通關時須多次出示護照的流程。

關西機場第一、二航廈、以及羽田機場第二航廈4月1日起採用新型電子通關匣門，成田機場第三航廈4月7日啟用，羽田機場第三航廈4月11日起使用。日本未來計劃所有有國際線的機場，都設置這項統一的電子通關系統。

日本海關與出入國在留管理廳表示，返國的日本國民與來訪的外國旅客，均可使用新的電子通關匣門。

外國旅客若要使用新的一站式電子快速通關匣門，到訪日本之前，須先上日本數位廳的「Visit Japan Web」平台，填妥海關申報的細節，取得含有這些申報資訊的QR code，連同護照，才能選擇以新的匣門通關。

外國護照持有人將必須拍攝臉部照片，並按留指紋，海關官員也會查看文件，日本公民則要拍攝臉部照片。目前，日籍與外國旅客必須個別提供資訊給移民與海關官員。

不過，持中期及長期居留簽證的外國旅客，不適用電子通關匣門，使用紙本入出境登記表者也不能使用。

日本 護照 簽證

上一則

英國電子旅遊憑證4/9起調漲 漲幅達6成

延伸閱讀

日本央行總裁：如果經濟表現符合預期 日銀將繼續升息

日本央行總裁：如果經濟表現符合預期 日銀將繼續升息
工研院扮推手 台日合組無人機國際隊 搶攻千億元商機

工研院扮推手 台日合組無人機國際隊 搶攻千億元商機
日皇夫婦接待巴西總統 愛子公主將首度出席國宴

日皇夫婦接待巴西總統 愛子公主將首度出席國宴
因安倍遇刺案受到嚴厲審查 日法院勒令統一教會解散

因安倍遇刺案受到嚴厲審查 日法院勒令統一教會解散

熱門新聞

曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，經歷2次停業後，由漢來物業進駐，今日重新開幕，名為「新濱町海洋廚房」，共15家特色餐飲櫃位，營運首日人潮不少。(記者宋原彰／攝影)

「全台最美魚市場」停業後重新開幕 全新風格引人潮

2025-03-22 16:45
圖為星宇航空班機，非當事班機。(記者黃仲明／攝影)

星宇被爆險釀開航「首起墜機」張國煒震怒開除正副駕駛

2025-03-15 20:33
2月20日香港航空一架空中巴士A320客機由杭州蕭山機場起飛返香港途中，疑因一個放置在行李架內的外置充電器起火，煙霧蔓延整個機艙。（視頻截圖）

香港航班禁用充電器 下月起禁放行李架

2025-03-24 21:04
馬祖藍眼淚(顯微鏡下影像)。(本報系資料照片)

夢幻景點「藍眼淚」魅力爆棚 清明連假戲馬祖訂房率破6成

2025-03-23 12:10
星空聯盟持續致力於加強全球連通性，攜手25家成員航空公司歡迎奧地利聯邦鐵路，成為最新的聯合運輸合作夥伴。(圖／星空聯盟提供)

星空聯盟攜手奧地利聯邦鐵路 1張機票就能轉乘

2025-03-21 01:40
台灣等48個國家地區今年1月才剛納入英國電子旅遊憑證（ETA）實施範圍，英國內政部近日低調公布，ETA申辦費用自4月9日起由10英鎊調漲至16英鎊，漲幅達6成。圖為英國著名歷史地標倫敦塔橋。（中央社）

英國電子旅遊憑證4/9起調漲 漲幅達6成

2025-03-25 17:45

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查