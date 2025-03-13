「白蓮花」帶動泰國觀光 住1晚要1萬美元 劇迷升級奢華住宿

美劇「白蓮花大飯店3」開播，流行女團BLACKPINK中的Lisa也飾演一角。(美聯社)

美國影集「白蓮花大飯店」（The White Lotus）第3季上月開播，人氣女團BLACKPINK 中的Lisa也飾演一角，話題十足，不只為泰國 帶來觀光 熱潮，劇中幾座取景飯店營收與訂房量也隨之暴增，所屬的美諾國際集團（Minor International）已計畫要進軍美國市場。

第3季白蓮花在2月中旬開播，引發劇迷熱切關注在泰國蘇美島和普吉島的三家安納塔拉度假村及四季酒店。開播以來，劇中三家安納塔拉度假村的線上直接預訂量年比大增41%，網站造訪量更是增加一倍，反映粉絲試圖打造屬於自己的「白蓮花」時刻。

蘇美島四季酒店總經理JJ Assi說：「在第3季首播後的四天內，我們有三組客人辦理入住，而且在最後一刻升級到有三個臥室的奢華別墅。」

這些別墅每晚1萬美元起跳，配有管家和私人游泳池，堪稱「度假村中的度假村」。

JJ Assi表示，這波升級潮已大幅提升度假村的營收。他說：「客人們突然從每晚2,000至3,000美元的房間，升級到每晚7,000至8,000美元的雙臥室套房，或是每晚1萬至1.1萬美元的三臥室套房。」

此外，願意花1萬美元入住的消費者，通常也會額外花費在水療療程，例如每次要價約350美元的「四手能量按摩」，以及499美元的「日出體驗」等活動。

當被問到需求激增是否與「白蓮花大飯店」有關時，Assi回答：「百分之百！現在，這已經變成一種時尚宣言，也就是『我比其他人更早住過「白蓮花」度假村！』」

美諾國際集團是亞洲最大飯店集團之一，創辦人海內克（Bill Heinecke）表示，「這部影集確實大幅提升了美諾和我們的飯店的國際吸引力」。他說，集團目標明年初在美國開設一家安納塔拉飯店，這是該集團的旗艦奢華品牌。由於「白蓮花大飯店」在全球擁有強大粉絲群，美諾對競爭激烈的美國市場看法也因而調整。目前，美諾僅透過2018年收購的NH酒店集團，在美國擁有一家飯店。

美諾集團在全球57個國家經營或擁有562家飯店，目標2027年前擴展至850家，並在2030年達到1,000家。

海內克說：「「白蓮花大飯店」將為我們在全球帶來許多機會…成功將安納塔拉這個泰國品牌推向國際。」

觀光業仍是泰國低迷經濟中的亮點。泰國政府預期，今年外國遊客數量將突破4,000萬人次，打破2019年的紀錄。

美諾集團股價今年已上漲約8%，在整體泰國股市中逆勢抗跌。泰國股市今年來下跌17%，是亞洲表現最差的市場之一。