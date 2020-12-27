湖水透明度12公尺！新疆賽里木湖 大西洋最後一滴淚

賽里木湖對岸的天山山脈，山頂終年積雪。（圖皆由作者提供）

這個新疆最大的內陸湖泊—賽里木湖，因為來自大西洋的暖濕氣流最東邊只能到達這裡，就被高大的天山山脈阻擋，形成降雨匯聚而成為湖泊，所以被稱為「大西洋的最後一滴眼淚」。而賽里木湖最有名的地方是，當年一代天驕成吉思汗要遠征中亞細亞時，曾在賽里木湖湖畔一處高地「點將台」檢閱他的十幾萬蒙古騎兵，然後才開啟了蒙古帝國的西征，奠定了建立蒙古四大汗國的功勳，也讓賽里木湖的點將台成為傳奇。

賽里木湖湖面海拔2073公尺，是高山湖泊。

賽里木湖是7000萬年前喜馬拉雅造山運動產生的地塹湖，是新疆海拔最高、面積最大的高山湖泊，湖面海拔2073公尺，東西長30公里、南北寬25公里，湖面總面積達453平方公里，湖水清澈，透明度可達12公尺。「賽里木」是哈薩克語「祝福」的意思，蒙古族牧民則稱其為「賽里木淖爾」，意思是「山脊上的湖泊」，因湖水清澈古稱「淨海」，因湖東岸清代設立的三台古驛站而得名，又名「三台海子」。

賽里木湖位於古絲綢之路北道所必經之路上，丘處機在《長春真人西遊記》提及其所途徑的賽里木湖，寫到「方圓幾二百里，雪峰環之，倒映池中……」，並寫下「天池海在山頭上，百里鏡空含萬象」的著名詩句。元代的耶律楚材、清代的林則徐等途徑此地的名人，均對賽里木湖有過記載敘述。公元1219年6月成吉思汗要親征中亞花剌子模之前，相傳曾在湖畔一處高地巡視檢閱他的十幾萬蒙古騎兵，場面非常雄偉浩大，西征的雄心不可一世。

賽里木湖是新疆最大的內陸湖泊，四周的天山山脈山頂終年積雪。

國家景區 6月旅遊最好

賽里木湖是新疆一處著名的觀光 旅遊景點，2005年建成了79公里長的環湖公路，並成立「賽里木湖風景名勝區管理委員會」進行管理。2007年被國務院 批准為國家濕地公園，2010年成為中國國家4A級旅遊景區。

賽里木湖景區共分為 : 環湖風光遊覽區、草原遊牧風情區、生態景觀保育區、天鵝及其他珍稀鳥類棲息保護區、旅遊綜合服務區、原生態環境保持區等六個功能區，以及賽里木湖中央核心部位水體、西海天鵝濕地草甸水體棲息地、查幹郭勒冰雪生態探險景區等三個特級保護區，並規畫了查干郭勒冰雪生態探險景區、賽北草原歷史文化景區、西海草原風情區……等八個景區。圍繞著環湖公路規畫建設了 : 三台古驛、天湖古口、三台草原、影視城、點將台、風帆石……等九個遊覽景點，供遊客駐足參觀。據導遊說，最佳的旅遊時間為6、7月湖區草場開花時節。

我們早上八點多從伊寧出發，先到沿路上的「解憂公主薰衣草花園」參觀，但因為9月不是薰衣草的花季，我們並沒有看到一大片的薰衣草。我們只待了一個小時左右，就搭車前往賽里木湖。約搭車一個多小時先到達著名的果子溝大橋，一座建立在兩山之間的斜張式大跨距橋梁，造型優美壯觀，我們在觀景台下車觀賞拍照，然後又搭乘一個小時左右車程，到達賽里木湖景區的南門入口。

從成吉思汗點將台向下望，雄偉遼闊的賽里木湖盡在眼底。當年成吉思汗在此點閱幾十萬騎兵，其氣蓋山河的雄壯場面可以想見。

點將台 登高俯瞰全湖

雖然這時已經是中午時分，但我們為了避開人潮，決定先參觀景點，然後才去遊客中心的餐廳吃午餐。第一個景點「三台古驛」是湖畔的最佳拍攝地點，在那裡可以看到整個湖區的全貌，以及湖對岸天山山脈山頂的皚皚白雪，和湖面上所反映的雪山景色。湖畔設有木棧道給遊客行走觀湖，還設了蒙古包來應景， 增添氣氛。這裡的遊客最多，是來遊覽賽里木湖的必遊之地。

然後我們搭車前往第二個景點成吉思汗「點將台」，相傳當年成吉思汗出征中亞之前，曾在湖畔這處高地上巡視檢閱十幾萬騎兵，場面非常雄偉浩大，叫聲振動天地，一代天驕的西征雄心不可一世。這處點將台並非古代的遺跡，只是根據記載和傳說，在該地重新修建的景點。但是從湖畔的起點要登上點將台，需要爬上分成七層的台階，每層的台階數量不等，但總共要爬上350多階，需要一點體力，上去再下來大約需要花半個多小時。但登高才能夠望遠，站在點將台最高點不但可以俯瞰整個賽里木湖，也能體會800年前成吉思汗當年點將時的豪情壯志，非常值得。

風帆石景點豎立有一整塊的巨型石碑。

風帆石 湖畔天然藝術

我們遊玩並爬上了成吉思汗點將台後，繼續搭車前往湖岸另一邊參觀第三個景點是「風帆石」，這是湖畔的一塊天然岩石，形狀似風帆而得名。因風帆石就在湖水上，我們都走到湖岸邊，用手觸摸湖水，感受一下賽里木湖水的冷冽和清澈。大家在風帆石待了半個多小時拍照留念後，就搭乘車子前往賽里木湖東門的遊客中心的「賽湖雲上餐廳」吃午餐。大約在下午四點多，我們動身趕往奎屯市的酒店，約在晚上八點多抵達，要在這裡住宿一晚，第二天再從奎屯出發，繼續我們的北疆旅程。

新疆北部有很多值得一遊的地方，有特殊的雅丹地貌景觀，像烏爾禾魔鬼城和布爾津的五彩灘 ; 有雄壯神秘的高山湖泊和圖瓦人村落禾木村，像喀納斯湖和禾木村 ; 還有世界地質公園可可托海的神鐘山和可可蘇里湖等景區，都是值得一遊的景點。旅行是最佳增進見聞的方式，在能夠自由自在地旅行時，一定要把握時間和機會前往，去年9月的北疆之行，讓我終身難忘。本來計畫今年前往南疆一遊，走遍新疆南北，卻因一場突如其來的全球新冠肺炎疫情 而無法成行，只能徒呼荷荷了！