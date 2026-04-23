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習國師：中國新能源車業再內捲下去 最後贏家是特斯拉

記者賴錦宏／即時報導
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圖為中國國際供應鏈促進博覽會中，問界M9吸引民眾。（中新社）
圖為中國國際供應鏈促進博覽會中，問界M9吸引民眾。（中新社）

中國新能源汽車行業發展迅速的同時，價格戰持續升級，企業利潤空間被不斷壓縮。有「習近平國師」之稱的香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年直指，「新能源汽車再這樣內捲下去，最後的贏家就是特斯拉Tesla）」，他比喻這樣的內捲就是「集體自殺」，沒一個是贏家。

汽車業被視為中國「內捲」最嚴重的行業之一。據上觀新聞，鄭永年說，中國十多家最好的汽車廠家，利潤加起來可能還不如別人一家。「大家都抱著一個心態，誰能堅持到最後，誰就是贏家」，鄭永年撇撇嘴說，「太沒意思了。」

報導指，鄭永年稱，「各地政府沒有獨立思考，看別人做了（某項產業）自己也趕緊做，也不思考有沒有條件，有條件上，沒有條件也上」，他指出，科技創新本身具有高投入、高風險、長周期特徵，如果各地圍繞同質化賽道重複建設，不僅造成資源浪費，還會稀釋真正有潛力的創新力量。

去年，重慶市前市長黃奇帆曾指，中國汽車製造按理說是製造業中效益相對較高的，但20205年前6個月產值利潤率僅5%，等於中國18家汽車廠賣出3000萬輛汽車的利潤，還不如日本豐田汽車1家。

另據公開資料，近年已正式破產，或長期停擺的中國新能源車企有：瑞金市吉瑞新能源汽車有限公司‌，2026年3月被法院宣告破產；威馬汽車‌於2022年底因資金鏈斷裂停產，2023–2025年經歷預重整、實質合併重整；拜騰汽車‌2020年前後全面停擺，從未實現量產，公司實質倒閉；遊俠汽車‌於2020年後實質停擺，股權被凍結，從未交付量產車；博郡汽車‌在2020年破產，雖擁有技術平台，但因資金斷裂，未能量產 ‌。

‌另外還有長江汽車‌於2021年破產，曾具「雙資質」，但因戰略失誤和擴張過快倒閉；天際汽車‌自2023年4月起全中國的工廠（長沙、紹興、南寧、青島）全面停工停產，員工待崗或離職 ；高合汽車‌於2024年2月起被傳停工停產6個月，僅發放基本工資，門市關閉，營運嚴重萎縮；哪吒汽車‌則是自2024年下半年起桐鄉、南寧工廠停產，上海門市關閉，員工大規模裁員，實質停擺‌；賽麟汽車於2020年破產，工廠被查封，創辦人滯留美國。

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