油價飆漲 4理由助攻燃油車主換購電動車

電動車在油價高漲之際，再受歡迎。圖為駕駛11日在伊利諾州林伍德市路邊一座充電椿為車充電。(美聯社)

國際油價大漲之際，電動車 車主或許感覺鬆了一口氣，因為他們不必擔心荷包受傷；而燃油車車主則可能正在考慮是否該換購電動車。誰也說不準伊朗戰爭會持續多久、油價會漲到多高，因此進來詢問電動車的消費者人數大增。紐約時報指出，改開電動車還有許多其它充分理由。

1.價格差距縮小

聯邦補助結束後，部分州仍提供電動車補貼、回扣或其他獎勵，如伊利諾州、新州根據收入提供居民最高4000元、紐約州 居民可獲得最高2000元。雖然新電動車比同級燃油車貴，但二手電動車通常更便宜，車齡和行駛里程也更低，並配備更多新穎功能。Cox Automotive數據更顯示2月二手電動車銷量較去年同期大增29%。

2.車款選擇變多

市場上有愈來愈多價格適中、充電更快、續航里程更長的車款。豐田及Lexus今年將推出四款新電動車型，通用汽車重新推出起價3萬元的小型電動車Bolt，連過去起價超過7萬元的Rivian和Lucid，也準備推出約5萬元的款式。Tesla去年開始銷售入門級Model 3和Model Y，價格分別約為3萬7000元和4萬元。隨著數十萬輛租賃車到期歸還，預計未來幾個月二手電動車供應將增加，有助於維持低價。

3.電價波動較小

電價雖會調漲，但通常不像汽油那樣大幅波動。追蹤電動車數據的公司Paren指出自2月28日伊朗戰爭爆發以來，公共快速充電樁的每度電費幾乎沒有變動，與此同時全美汽油價格上漲了約30%。

能在家中安裝充電樁的車主節省最多燃料費。安裝成本差異很大，通常至少需要1000元，但有些州或電力公司會補貼部分費用。紐約Con Edison、喬治亞電力公司、加州PG&E等電力公司，更提供離峰時段或深夜充電的車主較低費率，在家充一次電僅需幾元。快充時間正縮短至半小時以內，美國目前有超過7萬2000個快速充電埠，比年初增加了約2000個，不過快充有時可能很貴，每哩成本甚至高於加油。

4.保養需求更低

電動車不需要更換機油，沒有燃油泵、消音器等易損零件。由於減速時有動能回收系統，煞車系統的磨損也較慢。電動車通常較重，輪胎磨損可能較快，不過許多車主表示只要不激烈駕駛，新胎可以行駛4萬哩以上。且與大眾認知相反，電池並不會迅速老化，追蹤二手電動車市場的Recurrent數據顯示五年後電池平均仍有95%的原始容量。