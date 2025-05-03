汽車進口零件25%關稅上路 車價恐漲4000元

進口汽車零件徵收25%關稅，將衝擊全體汽車業，因為即使美國製造的汽車，進口零件也占一半以上。圖為密西根州的通用汽車組裝廠。(美聯社)

3日凌晨開始，川普政府針對進口汽車零件的新一輪25%關稅 啟動，影響恐超過先前針對進口汽車的關稅，因為美國汽車廠組裝的汽車零件超過50%依賴進口。

有線電視新聞網(CNN)報導，去年美國車廠生產的1000萬輛汽車中，每一輛都使用至少部分進口零件。Cox Automotive首席經濟學者斯莫克(Jonathan Smoke)在一場「自動車新聞協會」(Automotive Press Association)的網路研討會上表示，零件關稅比整車關稅更糟糕，「零件關稅將導致維修、保養和保險費用上漲，這會影響到每個美國人，而不僅是那些考慮購買新進口車的人。」

上周開始，在美國組裝汽車的汽車製造商將能夠至少暫時抵銷部分零件關稅。白宮表示第一年會向汽車製造商退還高達售價3.75%的零件關稅，以抵銷其應繳關稅，第二年降至2.5%、第三年逐步取消。但CNN分析政府貿易數據，估算即使有這筆退款，每輛車平均仍可能因關稅漲價約4000元。

任何在美國組裝的汽車，如果「符合USMCA標準」(美墨加協定)的零件比率達到85%，基本上可以免關稅；符合標準指的是加拿大 或墨西哥 的零件供應商給工人的時薪達16美元或以上。然而幾乎沒有一輛汽車能達到85%的門檻，因為幾十年來汽車製造商一直將北美視為單一市場，將零件重複在美、加、墨之間來回運送組裝，而依照時薪標準，通常是加拿大進口零件符合，但進口額僅192億元；最大的進口零件來源國墨西哥則達825億元，幾乎都不符標準。

福特汽車公司執行長法利(Jim Farley)表示，很多零件像是扣件、墊圈、地毯、線束，根本在美國買不到。通用汽車執行巴拉(Mary Barra)1日告訴CNN，關稅將使該公司今年損失40億至50億元，但她預計汽車價格短期內不會變動。通用汽車2日表示因關稅影響，將減少加國安大略省一條皮卡車裝配線的輪班，影響數百名工人。