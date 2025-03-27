川普徵25%汽車關稅 在美國買車恐漲數千元

美國自4月2日起針對進口汽車與零件加徵25%關稅，預計美國的汽車價格很快將上漲，漲幅約數千元不等。圖為加州爾灣的一家汽車經銷商。(路透)

由於川普總統再度宣布將於4月2日起針對進口汽車與零件加徵25%關稅 ，對此，專家預期美國的汽車價格很快將開始上漲，漲幅約數千元不等。

據CNN報導，汽車市場分析機構Edmunds.com主管德魯里(Ivan Drury)表示，「目前很難具體說漲幅會是多少，但肯定是幾千元以上」。他表示，車廠不一定會將全部關稅成本轉嫁到經銷商的批發價格上，但會透過其他方式將成本轉移給消費者。他繼續解釋說，「車廠可能會取消某些優惠措施，例如低利率貸款，」一旦車廠停止提供原本補貼利率低至1.9%的汽車貸款優惠，消費者購車成本可能就此增加6000到7000元。

關稅的原意是要透過促使消費者購買美國製造的汽車以便提振美國製造業，但在美國生產的汽車同樣會受到影響，原因是所謂的「純美國製造」的汽車並不存在，去年國內生產的1020萬輛汽車都大量使用來自加拿大與墨西哥的進口零件。

根據智庫安德森經濟集團(Anderson Economic Group)估算，關稅對汽車生產成本的影響視車型而定，每輛車將增加約3500元到1萬2000元甚至更高。因此，史坦普全球汽車產業經濟學家納格爾(Peter Nagle)認為，「市面上的車子幾乎都會受到關稅影響，關稅生效後一至兩周內，價格就會開始變動」。

除了特斯拉之外，大部分經銷商都是獨立業者，都是向車廠以批發價格買車後再自行決定零售價格。「目前經銷商庫存的車子價值已經提升了，」德魯里說。因為當經銷商知道下一批車輛的進貨成本將上揚時，即使庫存車輛原本不受關稅影響，也不會主動提供優惠折扣，加上生產可能放緩，造成市場上車輛的供應明顯減少，等於將再推高汽車價格。

Cox Automotive經濟學家史莫克(Jonathan Smoke)認為，「如果這次關稅真的實施，預計到了4月中旬，幾乎所有北美汽車生產都將受到影響，每天減產約2萬輛車，產線縮水約30%。簡而言之，更低產量、更緊縮的供應以及更高的價格即將到來，彷彿2021年歷史重演」。