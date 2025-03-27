川普調高汽車關稅 分析師：馬自達、GM可能虧損 豐田少賺30%

川普美國總統於 26 日宣布將對進口美國的汽車一律徵收25%的關稅，分析師試算，豐田的營業利益則可能減少30%。（美聯社）

川普美國總統於 26 日宣布將對進口美國的汽車一律徵收25%的關稅 ，分析師試算，馬自達和美國通用汽車（GM）很可能因此出現營業赤字，豐田的營業利益則可能減少30%。

日本 經濟新聞報導，包括已生效的關稅在內，在美國擁有工廠的全球10家主要汽車製造商，每年將增加約510 億美元的額外成本。各國可能會考慮報復性關稅，貿易混亂不可免，汽車製造商被迫重新審視業務策略。

從日本出口到美國最多的商品是汽車，2024年汽車出口額達6兆261億日圓，占對美出口總額的28.3%。根據瑞穗銀行產業調查部的數據，2023年進口美國的整車，日本車比率18%，僅次於從墨西哥 進口的33%。

日經報導，野村證券研究分析師達斯（Onind Das）針對豐田、本田等5家日本車廠，以及美國、歐洲、南韓的主要10家汽車製造商，估算美國若對全球進口汽車徵收 25% 關稅，各車廠將承受的額外成本。估算包含已生效的對中國額外關稅，以及對鋼鐵和鋁材的25%追加關稅。

結果指出，對墨西哥與加拿大的關稅成本最高，達約280億美元，若將零件關稅計入，負擔將進一步加重。其中，GM的負擔最大，約為133 億美元。

部分汽車製造商的年度營業利益可能轉為虧損。達斯的試算顯示，馬自達與 GM在美國銷售的車輛中，來自墨西哥的進口車占比較高，在一律徵收關稅的情況下，可能導致年度營業利益陷入赤字。

川普推行關稅政策目的是促使汽車業在美國生產與投資，但即便表明投資意向，南韓仍被徵收關稅。

現代汽車集團24日宣布，為規避關稅，計畫未來4年在美國投資約210億美元，包括建造煉鋼廠、將美國汽車產量提高70% 等。南韓仍與其他國家一樣受關稅影響，未換來關稅減免。

目前，GM等「美國三大車廠」（Big 3）已將部分車型的生產從墨西哥轉回美國。日本車廠也在增加庫存，以應對關稅風險。由於短期內難遷移大型生產基地，豐田與本田決定在美國合作生產混合動力車（HV）電池。

目前日本及韓國車廠仍高度依賴進口。三菱綜合研究所的調查，美國銷售的汽車中，本土生產比例分別為美國車廠 80%、歐洲車廠 70%、日本車廠 60%，而韓國車廠僅為40%。