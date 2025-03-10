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網紅分析5款汽車「絕對不買」 全是歐洲豪車

TVBS新聞網／編輯 廖國安 報導
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一名汽車網紅分享他絕對不會買的汽車款是；圖為示意圖，與新聞內容車款無關。(取材自unsplash.com/@whykei)
一名汽車網紅分享他絕對不會買的汽車款是；圖為示意圖，與新聞內容車款無關。(取材自unsplash.com/@whykei)

美國一名汽車網紅在TikTok分享5款他絕不會購買的汽車型號。結果全是歐洲豪車品牌的車型，從引擎、妥善率到油耗等皆被他無情痛批，引發熱議。影片不到一個月就累積超過330萬次觀看、4萬多個讚，以及2000多則留言。

據每日郵報報導，TikTok用戶「Andy」，經常在平台上分享汽車相關知識與保養建議，有超過7萬8500名粉絲，近期他分享5款他不會買的車型，引發熱議。首先第一款是Jeep的「Renegade」，Andy解釋：「這輛車標配的是四缸引擎，問題多到數不清，像是漏油、故障等等。更別提組裝品質了，除了動力系統的問題，其他部分也不怎麼樣。」

接著，奧迪(Audi)的老款「S4」也在Andy的榜單上。Andy說：「這車很酷，裝上排氣管後聲浪也很不錯，但正時鍊條的問題很嚴重。奧迪把正時鍊條設計在引擎後方，如果壞掉的話，你必須把整個引擎拆下來維修，更換那些導板之類的，光是這項工作在維修廠就要價1萬美元，所以如果你要買一台，最好確認這已有更換過，否則你最後花在維修上的錢，可能跟買車時付的一樣多。」

至於第3款，Andy榜上的車型則是「Land Rover Discovery Sport」Andy指出：「如果真的想買Land Rover Discovery，直接選搭載V6機械增壓或直列六缸的標準版吧。不過Discovery Sport幾乎可以保證，在你開出展示中心前就會亮起引擎警示燈。」

再來，則是BMW的M5，Andy說：「這車剛推出時真的很酷，馬力超過500匹，裝上排氣管的聲浪也很驚人！唯一的問題是，它們的引擎非常複雜，可靠性超爛，問題一大堆。你才剛解決一個問題，另一個問題又冒出來了，簡直沒完沒了。」他補充：「光維修費用就可能跟購車款一樣高，所以如果你真的要買，務必檢查確認所有保養工作都做過了，這樣你才不用負擔那些費用。」

最後，Andy表示：「瑪莎拉蒂的Ghibli，雖搭載雙渦輪增壓V6引擎，但可靠性真的不怎麼樣。遲早得花大錢在維修上面。更別指望這車能開到10萬英里都不出問題。而且說實話，在這個級距的性能房車裡，比Ghibli更好的選擇多得是，儘管這版本是蠻酷的，大概有400匹馬力，所以加速很快，但真的有更好的替代選擇。」

@andysautoadvice

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♬ original sound - Andy’s Auto Advice

汽車網紅狠揭5車型他絕不買！歐洲豪車全躺槍　引擎、油耗挨批

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