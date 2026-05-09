小米註冊多枚「尋天」商標替代YU9 或成獨立汽車子品牌

小米科技已註冊多枚「尋天」（SKYNOMAD）商標，擬以此打造獨立汽車子品牌，替代先前網傳的YU9車型命名。「尋天」將與主品牌「小米」進行差異化定位，用於增程式車型和房車系列。（路透）

小米 科技已註冊多枚「尋天」（SKYNOMAD）商標，擬以此打造獨立汽車子品牌，替代先前網傳的YU9車型命名。「尋天」將與主品牌「小米」進行差異化定位，用於增程式車型和房車系列。

分析認為，未來倘若小米採用雙品牌並行、差異化競爭策略，或將在新能源賽道開啟新一輪增長周期。

界面新聞報導。首款增程式SUV內部代號為「昆侖N3」，計畫於今年下半年推向市場，且不再懸掛小米主品牌標識。這一動向不僅是小米汽車產品路線的延伸，更是其從單一純電品牌向多品類、差異化出行生態跨越的關鍵一步。

不過根據天眼查智慧財產權信息顯示，小米早在2023年4月3日便申請註冊「尋天」商標，國際分類涵蓋12類運輸工具，直接對應汽車、電動汽車等核心品類。2024年11月15日，小米又提交英文「SKYNOMAD」商標申請，同樣覆蓋運輸工具類別，目前多枚相關商標已完成註冊，專用權期限長達十年。

除汽車核心品類外，小米還同步註冊辦公用品、機械設備、皮革皮具等多類別「尋天」「SKYNOMAD」商標，形成全場景商標保護體系，可見這一品牌規畫並非臨時決策。

針對品牌命名與車型規畫，成都商報旗下新聞客戶端「紅星新聞」報導，小米公關部相關人士回應稱並不清楚，因為汽車相關內容屬於內部高度保密資訊。

從目前知情人士透露的消息看，尋天品牌與小米主品牌定位不同。小米主品牌聚焦純電高性能賽道，以SU7系列為核心，主打科技感與駕駛樂趣；尋天則專注家用、長途及戶外出行市場，填補小米在增程式領域的空白。

消息顯示，作為尋天品牌首款車型，昆侖N3定位為品牌內最高階車型，後續還將推出昆侖10、昆侖20、昆侖30等增程SUV，完善產品矩陣。另有車圈人士表示，品牌還規畫代號「曼島」的升頂戶外房車，定位高於昆侖系列，用來拓展高端戶外出行場景。

不過，目前尋天品牌及昆侖N3車型仍處於保密階段。對於是否用「尋天」替代「YU9」，小米方面也未有更多消息放出。

小米公布的最新數據顯示，4月小米汽車單月交付量超過3萬輛，與3月的2萬輛大幅增長50%，創下品牌交付以來月度新高。今年前4個月，小米汽車累計交付超10.9萬輛，與去年同期9.8萬輛相比增長11%。同期境內新能源乘用車零售量普遍下滑，小米實現逆勢增長。

作為小米的主力車型，新一代SU7表現亮眼。小米集團董事長雷軍5月6日透露，該車型首銷期鎖單已超過8萬輛。小米SU7是其首款量產車，2024年3月上市，第一代車型交付總量超過38萬輛。新一代SU7在3月19日上市後35天內交付超2.6萬輛，截至4月底累計鎖單量突破6萬輛，成為純電市場爆款車型。

2025年，小米汽車業務收入達人民幣1033億元，占集團總營收比例從2024年的約7%增至22.6%，毛利率達24.3%，首次實現年度經營盈利人民幣9億元，已成為小米集團核心增長引擎。較好的業績表現，也讓小米有底氣布局新品牌、新賽道，應對日益激烈的新能源市場競爭。

今年1月，雷軍曾在新年首場直播中表示，小米汽車2026年全年交付目標為55萬輛，2025年交付量超41萬輛，超過原先計畫的30萬輛。他稱，「希望今年也能超額完成目標。」

就在小米汽車推獨立子品牌的消息引發外界廣泛討論之際，該公司近期完成了一次高層人事調整。此次調整涉及兩位副總裁，汽車部副總裁宋鋼將分管生產製造部、智慧製造部、體系運營部，直接向小米集團CEO、汽車部總裁雷軍彙報，並繼續兼任汽車部參謀長一職。此外，公司汽車部副總裁于立國兼任海外業務籌備組組長，將向雷軍和集團總裁盧偉冰雙線匯報。