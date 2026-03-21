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日媒：中國車企終結日本25年領先 2025年全球銷量居首

記者謝守真／即時報導
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比亞迪2025年銷量達460萬輛，不僅超越美國福特，在純電動車領域亦超越特斯拉，位居全球第一。圖為比亞迪3月19日在德國漢堡舉行ATTO 3 EVO媒體試駕活動。 （路透）
比亞迪2025年銷量達460萬輛，不僅超越美國福特，在純電動車領域亦超越特斯拉，位居全球第一。圖為比亞迪3月19日在德國漢堡舉行ATTO 3 EVO媒體試駕活動。 （路透）

中國汽車產業近年持續加大在全球的市場布局，在2023年出口首次超越日本後，日媒21日指出，全球汽車銷售格局出現變化，中國車企2025年總銷量首度超越日本，躍升全球第一，終結日本長達25年的領先地位。

《日本經濟新聞》報導，2025年中國車企全球新車總銷量近2,700萬輛，年增約10%；日本車企則小幅下滑至約2,500萬輛，為自2000年以來首次失去榜首位置。而中國車企去年全球累計銷量已超越日本，首次躍居世界第一。

報導指出，在全球銷量前20名車企中，中國共有6家上榜，包括比亞迪、吉利、奇瑞、長安、上汽與長城，數量超過日本的5家。中國車企整體規模擴大，帶動排名變化。

其中，比亞迪與吉利表現突出。報導稱，比亞迪2025年銷量達460萬輛，年增8%，不僅超越美國福特，在純電動車領域亦超越特斯拉，位居全球第一，且海外銷量首次突破100萬輛，占比約20%。吉利銷量年增23%至411萬輛，排名升至第8，並藉由小型純電車型帶動銷售，同時加快拓展中南美等海外市場。

相較之下，日本車企整體承壓。報導指，除豐田（Toyota）與鈴木（SUZUKI）外，多數主要車廠銷量下滑。豐田仍以1,132萬輛連續第6年居全球首位，福斯則以898萬輛位居第2。

同時，本田（Honda）銷量下滑8%至352萬輛，排名第9，在前20名中降幅最大，其中中國市場銷量大幅下滑24%，並預計截至2026年3月財年將出現最高6,900億日圓淨虧損，已啟動結構改革。至於日產（NISSAN）銷量下降4%至320萬輛，排名跌至第11，為2004年以來首次跌出前十，並被鈴木超越。

報導並指，中國車企正加速全球布局。吉利計畫到2030年將全球銷量提升至650萬輛以上，並提高海外占比；奇瑞將2026年銷量目標定為320萬輛；零跑汽車則規劃將銷量提升至100萬輛。

此外，報導還指出，中國車企正由單純出口轉向在地生產，以提升成本競爭力。據悉，比亞迪與吉利已被曝有意收購日產位於墨西哥的工廠。另，隨著中國市場成長趨緩，中國車企能否維持目前動能，仍取決於其在歐洲、東南亞等海外市場的拓展情況。

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