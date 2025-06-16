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小米第2款電動汽車 雷軍：YU7將於6月底發布

記者賴錦宏／即時報導
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小米新款電動車SUV YU7將於6月底發布，YU7被定位為「豪華高性能SUV」。（取材自小米汽車官網）
小米新款電動車SUV YU7將於6月底發布，YU7被定位為「豪華高性能SUV」。（取材自小米汽車官網）

中國科技企業小米集團創始人雷軍在社交平台微博上發文稱，小米新款電動車SUV YU7將於6月底發布。YU7被定位為「豪華高性能SUV」，將是小米推出的第二款電動汽車。

雷軍16日在個人微博發文稱，「大家非常期待的小米YU7將於6月底發布」，到時還有很多重磅新品同場一起發布，如搭載「玄戒O1」晶片的第二款平板：小米平板7S Pro。

YU7被定位為「豪華高性能SUV」。該車型將成為小米推出的第二款電動汽車。去年3月，這家全球第三大智慧型手機製造商推出了首款純電動全尺寸轎車SU7。

小米汽車6月1日在微博發文稱，今年5月小米汽車交付量超過2.8萬輛，與4月持平。同時，小米汽車正為YU7大規模量產做準備。

小米SU7近期爭議不斷，雷軍公開坦承：「走過最艱難時刻」。爭議主要集中在SU7 Ultra車型的碳纖維雙風道前艙蓋宣傳不實以及性能限制等問題，這些爭議引發車主們的不滿，部分車主甚至要求無損退車。小米SU7 Ultra部分車型在OTA更新後，將最大馬力限制在900匹，並要求車主完成賽道圈速考核才能解鎖全部馬力，引發車主不滿。

此外，有車主投訴小米SU7在高速行駛中發生爆燃事故，引發對電池安全性的質疑。 這些爭議事件對小米汽車的聲譽造成了一定影響，部分車主甚至考慮集體起訴，要求無損退車。

小米 雷軍 微博

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