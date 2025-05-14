百度擬在歐洲推出「蘿蔔快跑」自駕計程車 但恐面臨監管挑戰

百度正準備首次在歐洲測試自動駕駛計程車服務「蘿蔔快跑」（Apollo Go）。(路透)

中國科技巨頭百度 ，正準備首次在歐洲測試自動駕駛計程車服務「蘿蔔快跑」（Apollo Go）。代表在中國競爭加劇之下，百度想要積極加速拓展海外市場。然而有分析認為，自動駕駛計程車服務在歐洲可能會面臨監管挑戰，尤其是出於安全方面的考量。

華爾街日報報導，百度已與瑞士的PostAuto磋商，以便在該歐洲國家推出其蘿蔔快跑（Apollo Go）服務。

PostAuto是Swiss Post旗下提供公共巴士服務的部門。百度計畫於未來幾個月內在瑞士成立一家本地實體，並在今年底前開始測試該技術。

知情人士並透露，百度也計畫在土耳其 推出蘿蔔快跑。

科創板日報報導，除了瑞士、土耳其外，日本也是布局範圍之一。先前，百度蘿蔔快跑已與杜拜道路交通局簽署戰略合作協定，計畫部署超過1,000輛全自動駕駛汽車，這是蘿蔔快跑首次在中國以外的地區開展自動駕駛規模化測試和服務。

百度董事長李彥宏曾在業績會上表示，2025年是蘿蔔快跑重要的擴張之年，將積極尋求合作方。

「蘿蔔快跑」已在中國多個城市營運，其中在湖北武漢的車隊規模最大，有400多輛車。

蘿蔔快跑在中國曾引發正反討論，例如認為有了蘿蔔快跑就不用擔心司機突然加價、繞路、看他們臉色，且蘿蔔快跑還比一般計程車、網約車（類似Uber）還便宜。

香港 經濟日報報導，蘿蔔快跑於2024年12月起，在香港北大嶼山進行自動車路面測試，日前獲准擴大測試區域。蘿蔔快跑發言人表示，蘿蔔快跑在港測試里程已超過1.4萬公里，每次測試車輛由5輛增至10輛，有助收集更多數據，並驗證多輛車早晚高峰測試。