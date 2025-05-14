百度將首度在歐洲測試自駕計程車服務 卡位搶先機

百度傳出正準備首次在歐洲測試該公司的自駕叫車服務。(路透)

道瓊社報導，中國網路巨擘百度 正準備首次在歐洲測試該公司的自駕叫車服務，這是該公司在中國本土市場競爭日益激烈的情況下，向海外擴張的最新行動。

知情人士透露，百度一直與瑞士郵政旗下的公共巴士服務業者PostAuto洽談，計劃在瑞士推出自家的Apollo Go自駕計程車服務。百度計劃數月內在當地設立一家實體公司，年底前開始測試這項技術。此外，百度也計劃在土耳其推出Apollo Go。

中國自駕車 業者正競相在海外拓展競爭優勢。

本月稍早，Uber表示計劃結盟中國自駕新創公司Momenta，在2026年初於歐洲部署自駕計程車服務；中國文遠知行（WeRide）1月在瑞士展開自駕車試驗計畫，3月已在法國試營運自駕接駁車服務，本月稍早又宣布今年中之前將攜手Uber，在阿布達比推出至少50輛自駕計程車，規劃未來五年內在包含歐洲在內的另外15個城市推出自駕車；獲得豐田汽車投資的小馬智行也計劃今年與Uber合作，在中東地區重要市場推出自駕車服務。

百度3月時表示，計劃年底前在杜拜市中心部署100輛全自駕車，計劃在2028年將車隊規模擴大到至少1,000輛。