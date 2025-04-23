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BMW將把DeepSeek AI技術 引入中國新車型

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上海車展透露 BMW將把DeepSeek AI技術引入中國新車型

記者林宸誼／即時報導
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BMW行政總裁齊普斯（Oliver Zipse），在23日的上海車展，於新款iX3車型旁發表演說。（路透）
BMW行政總裁齊普斯（Oliver Zipse），在23日的上海車展，於新款iX3車型旁發表演說。（路透）

德國汽車製造商BMW行政總裁齊普斯（Oliver Zipse）23日在上海車展上表示，首款中國專屬新世代車型為BMW iX3L，已在瀋陽工廠下線，並開啟全面測試。BMW計畫今年稍後開始在中國新車型中，引入中國科技新創公司DeepSeek人工智慧AI）技術。

搜狐汽車報導，齊普斯指出，集團正在加強AI方面的合作，以便整合在中國的車型中。今年開始，集團將把DeepSeek的AI技術整合至該公司在中國的新車型。

此外，中國兩大專屬AI智慧體「用車專家」和「出行伴侶」也在車展首秀，基於阿里千億參數大語言模型深度定制，讓BMW新世代智慧座艙能解答和執行多指令提問、提供建議。

齊普策表示，人工智慧是未來合作的關鍵領域，也是BMW加強本土化的完美體現，BMW正擁抱AI賦能中國業務，同時攜手中國釋放AI潛能。他指，將繼續倡導自由貿易和開放市場，因為經濟增長源於開放，而非封閉；此外，寶馬堅信全球性挑戰需要更多協作，而非對立。

在今年的上海車展，BMW集團攜旗下三大品牌BMW、Mini與BMW Motorrad逾30款新車型與多項首創新技術亮相。2025年BMW集團計畫在中國推出十多款新車型；2026到2027年，將推出包括新世代車型在內的20多款BMW新車。

AI 人工智慧 DeepSeek

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