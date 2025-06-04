稀土危機加劇 全球大車廠警告停產 多國官員赴中籲鬆綁

在中國江蘇省連雲港的港口，工人們正在運輸含有稀土元素的土壤。（路透資料照片）

全球多國汽車製造商加入美國車廠行列，抱怨中國對稀土 合金、混合物和磁鐵的出口限制措施可能導致生產延誤甚至大規模停產。消息人士透露，印度 、日本和歐洲的外交官、車廠和其他企業高層主管正緊急尋求與中國官員會面，推動北京加快批准稀土磁鐵出口，避免全球供應鏈中斷。

知情人士透露，一個日本商務代表團預定6月初訪問北京，與中國商務部 就相關限制措施進行會談；一位歐洲官員表示，最近幾周，一些歐洲汽車大廠所屬國的外交官尋求與中國商務部「緊急」會談。此外，印度正在組織汽車產業高管，未來二至三周內赴中國協商。

繼印度一家電動車製造商上周警告即將停工後，德國車廠近日也發出警告，表示中國的出口限制措施可能導致停產並影響當地經濟。德國汽車產業遊說團體主席穆勒表示，中國出口許可證的核發速度跟不上車廠需求，若情況不能很快改善，將無可避免生產延誤或停產。

眾多公司的董事會以及各國政府備感焦慮，擔心新車和其他產品的生產可能在夏末陷入停頓。歐盟和日本駐北京代表團未立即回應置評請求。

中國歐盟商會秘書長唐亞東（Adam Dunnett）向路透表示：「對於汽車和電子業來說，這是緊急和關鍵的時刻。」他說，一些企業可能最早在本周就會停產。

另有消息人士透露，四家大型車廠競相尋找替代方案，試圖繞開中國對稀土磁鐵的嚴控，甚至考慮將部分汽車零組件生產轉移到中國，方案包括在中國工廠生產馬達，或將在美國本土製造的馬達運到中國進行磁鐵組裝。這類方法行得通，是因為中國的出口限制僅針對磁鐵，不包括成品零組件。

中國在4月決定對多種關鍵礦物和磁鐵實施出口管制。這擾亂了對全球車廠、航太製造商、半導體公司和軍事承包商極為重要的供應鏈。目前中國掌控全球約90%這類稀土供應，並被視為中國與川普總統正在進行的貿易戰中的籌碼。

白宮發言人李維特3日表示，川普和中國國家主席習近平預定本周通話，出口管制預期是重要議題。川普先前曾表示中國放寬關鍵礦產出口管制的步伐緩慢，違反日內瓦協議。對此，中國商務部回應稱中方堅決拒絕「無理指責」，中國外交部稱已提出嚴正交涉。