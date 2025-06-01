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無人計程車Waymo付費乘車次數 今年已突破1000萬

編譯廖振堯／即時報導
在舊金山等街頭常見無人計程車Waymo。(美聯社)
在舊金山等街頭常見無人計程車Waymo。(美聯社)

無人計程車雖然已經上路，對許多人來說卻依然非常陌生。不過若是住在「谷歌Waymo」進駐的少數幾個城市，就能體會到大街小巷都能見到這些自動駕駛電動車載客的畫面，且成長速度似乎愈來愈快。

華爾街日報報導，2023年8月時Waymo每周的付費乘車次數達1萬次，到2024年5月已成長到5萬次；8月又突破10萬次，如今此數字已超過25萬次。Waymo已累積超過5000萬哩(相當於橫跨美國約2萬次)的無意外紀錄，以美國每年數百萬起車禍、每天逾百人因此死亡的頻率來說令人佩服。

Waymo公布的最新季度數據顯示，付費乘車次數今年1月和2月均小幅增加約2%，3月則增加了27%。在舊金山居民開始付費使用無人計程車的近兩年時間裡，這是Waymo的成長速度首次在幾個月內放緩，之後又大幅加速。

這是擴散曲線的經典關鍵階段，它解釋了人們如何接納新技術，這表明Waymo的自駕車正走向一個轉折點：從曾經的新奇事物到現在逐漸成為常態。2023年末，Waymo的付費乘車總次數突破100萬次，到2024年底就達到500萬次，而今年還未過半就已經超過1000萬次。

照此速度，Waymo預計到今年年底可以再次翻倍，突破2000萬次。Waymo聯合執行長多爾戈夫(Dmitri Dolgov)在谷歌最近舉行的開發者大會上表示「這就是指數級擴張的樣子。」

Waymo的無人計程車目前僅在少數幾個城市營運，包括鳳凰城、洛杉磯、舊金山。雖然在這些城市，無人計程車更像是吸引遊客的觀光項目而非大眾交通工具，Waymo依然計畫擴展服務地區；今年稍早與Uber合作進入了德州奧斯汀，再來是今年夏季進軍亞特蘭大，接下來的則是邁阿密和華盛頓特區。目前，Waymo還在繪製波士頓、納許維爾、新奧爾良、達拉斯、拉斯維加斯、聖地牙哥的街道地圖。上周，Waymo宣布正在奧蘭多、休士頓和聖安東尼奧進行試點，甚至跨洋開始在東京收集數據。

無人計程車Waymo的標誌。(路透)
無人計程車Waymo的標誌。(路透)
無人計程車Waymo已累積超過5000萬哩的無意外紀錄，成長速度愈來愈快。(路透...
無人計程車Waymo已累積超過5000萬哩的無意外紀錄，成長速度愈來愈快。(路透)

Waymo 舊金山 谷歌

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