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馬斯克如願以償 政府將放寬自駕車上路規定

編譯劉忠勇／綜合外電
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Cybercab沒有方向盤和踏板，若要獲准上路，特斯拉需取得NHTSA 核發的特殊豁免。(路透)
Cybercab沒有方向盤和踏板，若要獲准上路，特斯拉需取得NHTSA 核發的特殊豁免。(路透)

川普政府將鬆綁自駕車上路的條件，並放寬事故通報的規定。這將是聯邦政府在自動駕駛車輛監管上的重大調整，也是特斯拉（Tesla）執行長馬斯克長期推動的訴求。

運輸部長達菲周四說：「政府很清楚，現正和中國展開一場創新競賽，事關重大。我們的新政策架構將大幅簡化官僚，讓美國更接近單一的全國標準，推動產業創新並以安全為優先。」

國家公路交通安全管理局（NHTSA）這次調整，是馬斯克和特斯拉的主要訴求。特斯拉在美國已有超過200萬輛車配備駕駛輔助和自動駕駛軟體，為業界先驅。

特斯拉計劃今年6月在德州奧斯汀推出一支名為「Cybercab」的自駕計程車隊，車輛採用未來感十足的設計，不設方向盤和踏板。但要獲准上路，特斯拉需取得NHTSA 核發的特殊豁免，目前全美只有一家新創公司取得過類似許可。

馬斯克一直呼籲美國建立全國一致的自駕車管理規範，取代目前各州和地方自訂、規範不一的制度，因為這種各自為政的監管模式讓業者難以靠規模來獲利。

他也強烈批評NHTSA嚴格的事故通報規定。由於聯邦層面迄今缺乏專門針對自駕車的法規，事故通報規定就成為該局調查特斯拉軟體問題的主要工具。

NHTSA目前對特斯拉展開八項事故調查，其中五項和馬斯克所謂的「自動輔助駕駛」（Autopilot）及「全自動駕駛」（FSD）系統有關。雖名為「全自動駕駛」，FSD仍要求駕駛坐在駕駛座上並全程保持注意力，與Google旗下Waymo真正的自駕計程車不同。

NHTSA表示，將「精簡」事故通報規定，「著重蒐集關鍵安全資訊，刪除不必要且重複的要求」。

自駕車 特斯拉 馬斯克

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