等紅燈打P檔？還是打N檔？這個正確做法「安全不傷車」

等紅燈打什麼檔？專家公布正確做法。（取材自pexels.com@Aayush Srivastava）

每個人開車習慣不同，有的駕駛停紅燈時會換檔打P檔（停車檔），也有人喜歡打N檔（空擋），日前就有網友好奇發問怎樣做才正確？引起網上熱烈討論。對此，有專家公布正確做法。

過去曾有網友在Mobile論壇發文表示，自己搭計程車時，發現很多司機會特別換N檔或P檔，而他則習慣只踩煞車也不換檔，因此好奇大家「對於等紅燈換檔有什麼看法？」

貼文一出，引起大批網友熱議，「現在新車多數都有AUTO HOLE，我會開這個。如果是舊車沒有AUTO HOLE功能，紅綠燈3分鐘以上就可能打N檔或P檔」、「Auto hold + D檔+怠速熄火」、「D檔，踩煞車」。其中最多人習慣打N檔和拉手煞車，「超過20秒以上打N檔拉手煞車，20秒以下踩腳煞」、「N檔+手煞，讓右腳休息，也不會一個失神右腳鬆了就親到前面的車」、「個人習慣打N檔+手煞車，因為打P檔萬一後車是三寶，如果被後車推撞搞更大條」。

事實上，YouTube 頻道「SiCAR愛車酷」過去曾討論過「等紅燈時，該掛哪個檔？」汽車媒體人Andy老爹指出，關鍵在於汽車的變速器系統，如果本體是手排變速箱，建議停紅燈時打N檔；如果是自排打N檔或D檔都可以。

Andy老爹解釋，手自排的變速箱有扭力轉換器，藉著潤滑作用，比較不容易造成太多損傷；反之自手排因離合器的半離合時間較久，會造成離合器片磨損，在摩擦的情況下溫度升高，導致變速箱壽命變短，因此塞車或停紅燈時打N檔，等到起步時打D檔，油門稍微踩多一點，盡量維持全離合狀態，對變速箱的保護比較多。

等紅燈該打P檔還是N檔？專家曝正確做法「安全不傷車」

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