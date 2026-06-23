入籍申請費擬大漲75% 取消減免機制

川普政府計畫大漲入籍申請費，紙本與線上申請都大漲，且將取消免收費及降低收費等優惠。（美聯社）

川普政府22日提出大幅調漲入籍申請費用的計畫，打算將入籍申請費用增加570元，漲幅至少為75%，且取消低收入 申請者費用豁免及減免優惠，引發移民 權益團體強烈關切。

哥倫比亞廣播公司新聞報導，美國公民暨移民服務局(USCIS)提議新規定，將紙本入籍申請費(N-400表格)從760元調漲至1330元，漲幅75%；線上申請費則從710元提高至1280元，漲幅80%。

新聞周刊報導，若申請遭拒需提出上訴(N-336表格)，紙本申請費將從830元漲至1475元，漲幅78%；線上申請費則從780元增至1425元，漲幅高達83%。

除了費用調漲外，新提案全面取消現行的費用豁免與減免機制。

當前既有規定允許符合條件的低收入申請者申請費用豁免，家庭收入未超過聯邦貧窮線400%的申請人也適用380元的優惠費率；新規定實施後，前兩項優惠全數取消，僅保留現役及退伍軍人免繳申請費的方案。

國土安全部(DHS)說明，優惠或免費可能吸引不符資格者提出申請，取消豁免有助提升行政效率並減少濫用情事。

DHS強調，USCIS主要依賴收費維持運作，現行費用已不足以支應申請處理的全部成本，此次調整屬於定期費率修訂。

官員指出，入籍是給予移民「最重要的」移民福利，理應由申請人自行承擔所有處理成本。

DHS指出，審查程序中的背景調查、面談、公民及英語測驗更嚴格，並重啟曾停用多年的「鄰里查訪」制度，推升行政成本。

USCIS的漲價提案公布後，隨即招致多方質疑。

前總統拜登政府時期的USCIS資深官員蘭德(Doug Rand)批評川普政府此舉動機不單純，「單獨調漲入籍費用唯一可靠的解釋就是，川普2.0政府急於為合法移民設置更多不必要的障礙。」

DHS前官員、移民簽證平台Globali.ai共同創辦人克萊恩(Adam Klein)則表示，這項提案代表成為美國公民的成本出現重大轉變，「大幅提高入籍費用，恐怕會讓公民身分成為中低收入者難以取得的福利」，「最終的問題不是USCIS能否回收成本，而是在於這個國家是否在合法永久居民尋求成為公民的路上設置更多財務障礙」。

這項提案目前以「擬議規則通知」形式刊登於聯邦公報，尚未正式生效；公眾可在刊登後60天內提出意見，DHS將審閱各方回饋後決定是否修訂，再發布最終規則。