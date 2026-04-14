我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓

紅龍蝦最受歡迎促銷優惠「無限蝦」 傳即將回歸

穿越週期，全線獲批：2026年 EB-5 投資移民「獲批潮」背後的專業邏輯

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
客戶Mr. Patel 對環球出國的評價 (環球出國提供)
客戶Mr. Patel 對環球出國的評價 (環球出國提供)

自美國EB-5新政（RIA）實施以來，市場已由觀望轉入爆發期。步入2026年，行業競爭已從「首例獲批」演變為「全流程閉環」的博弈。全球移民行業龍頭環球出國（Globevisa Group）憑藉「全環節、批量化、高速度、跨地域」的成績單，再次定義了EB-5服務的專業標準。

一、全球開花：跨地域的專業背書

美國EB-5 新政的核心挑戰在於不同國家迥異的金融體制與資金來源（SOF）審查。環球出國除了在中國大陸市場領先外，在英國、韓國、柬埔寨、越南、印度、台灣等市場均實現了批量獲批：

印度： 針對複雜的換匯管制（LRS）及稅務證明，從申請到 I-526E 獲批僅用時6個月。客戶 Mr. Patel 評價：「團隊反應迅速，深度知識與透明度令人印象深刻。」

這種橫跨歐亞、覆蓋多元金融背景的成功案例群，印證了環球出國文件處理邏輯的普適性

二、全流程通關：每一個環節都是「環球速度」

移民是長達數年的接力賽，環球出國在關鍵節點均跑出領先姿態：

I-526E 批量獲批： 截至2026年3月底，環球客戶已收獲超 650組 批准，130組以上家庭已獲綠卡。I-526E 最快獲批記錄僅 2.5個月。

「雙遞交」紅利： 協助大量在美留學生及 H-1B/L1 家庭，在遞交 I-485 後 3-6個月 內獲得 Combo卡（工卡/返美證），解決了合法居留與自由擇業的痛點。

三、「成功確定性」為何在環球出國？

「全線獲批」源於環球出國對風險苛刻的風控管理：

雙重法制視野律師團： 環球出國不僅與 WR Immigration、Darren Silver & Associates、Meyer Law Group 等全美頂尖律所深度合作，還組建了由美國賓大、埃默里等名校法學博士構成的 In-house 律師團隊。成員多持美、中等多國執業牌照，精通跨國法系，在遞交前即可實現「內部自審 + 移民官邏輯預演」。

(環球出國提供)
(環球出國提供)

多維角度篩選： 堅持獨立風控與實地考察。通過核查施工進度及第三方監管報告等，確保披露資訊的真實性、準確性。

(環球出國提供)
(環球出國提供)

全球文案處理中心： 依託全球 50 多家辦公室，提供統一高標準的資產梳理服務，是支撐多幣種、複雜背景獲批的硬核引擎。

四、終局思維：鎖定「祖父條款」紅利

EB-5 的成功不僅是永久綠卡（I-829），更是本金的安全返還。環球出國憑藉舊政下大量成功的還款經驗，能提前佈局更具韌性的投資計畫。

根據《2022年EB-5改革與誠信法案》（RIA）第102條，2026年9月30日前遞交的投資者受「祖父條款（Grandfathering Clause）」保護。這意味著即便未來政策波動，USCIS 仍須依法處理已遞交申請，確保綠卡路徑不受干擾。

隨著 9·30 關口臨近，新政保護窗口已進入最後倒計時。真正的專業，是跑在政策變動前面。在這個「黃金窗口期」，環球出國將以頂尖法律護航，助您鎖定確定的未來。

上一則

吃福來雞求好運 在美華人：吃了感覺離簽證又近一步

下一則

2026年5月移民排期 親屬類前進 職業類停滯

熱門新聞

中國留學生在等待簽證期間，喜歡到福來雞用餐，求個好彩頭。(美聯社)

吃福來雞求好運 在美華人：吃了感覺離簽證又近一步

2026-04-10 20:02
2026年5月移民排期表。（資料來源╱國務院　製表╱記者陳熙文）

2026年5月移民排期 親屬類前進 職業類停滯

2026-04-15 02:30
2026年4月移民排期表。（資料來源╱/國務院 、記者陳熙文╱製表）

2026年4月移民排期公布 親屬移民大幅前進

2026-03-18 02:29
客戶Mr. Patel 對環球出國的評價 (環球出國提供)

穿越週期，全線獲批：2026年 EB-5 投資移民「獲批潮」背後的專業邏輯

2026-04-14 13:08

超人氣

更多 >
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我
福斯主播專訪搶先曝 川普親口說：伊朗戰爭「結束了」

福斯主播專訪搶先曝 川普親口說：伊朗戰爭「結束了」