客戶Mr. Patel 對環球出國的評價 (環球出國提供)

自美國EB-5新政（RIA）實施以來，市場已由觀望轉入爆發期。步入2026年，行業競爭已從「首例獲批」演變為「全流程閉環」的博弈。全球移民行業龍頭環球出國（Globevisa Group）憑藉「全環節、批量化、高速度、跨地域」的成績單，再次定義了EB-5服務的專業標準。

一、全球開花：跨地域的專業背書

美國EB-5 新政的核心挑戰在於不同國家迥異的金融體制與資金來源（SOF）審查。環球出國除了在中國大陸市場領先外，在英國、韓國、柬埔寨、越南、印度、台灣等市場均實現了批量獲批：

印度： 針對複雜的換匯管制（LRS）及稅務證明，從申請到 I-526E 獲批僅用時6個月。客戶 Mr. Patel 評價：「團隊反應迅速，深度知識與透明度令人印象深刻。」

這種橫跨歐亞、覆蓋多元金融背景的成功案例群，印證了環球出國文件處理邏輯的普適性

二、全流程通關：每一個環節都是「環球速度」

移民是長達數年的接力賽，環球出國在關鍵節點均跑出領先姿態：

I-526E 批量獲批： 截至2026年3月底，環球客戶已收獲超 650組 批准，130組以上家庭已獲綠卡。I-526E 最快獲批記錄僅 2.5個月。

「雙遞交」紅利： 協助大量在美留學生及 H-1B/L1 家庭，在遞交 I-485 後 3-6個月 內獲得 Combo卡（工卡/返美證），解決了合法居留與自由擇業的痛點。

三、「成功確定性」為何在環球出國？

「全線獲批」源於環球出國對風險苛刻的風控管理：

雙重法制視野律師團： 環球出國不僅與 WR Immigration、Darren Silver & Associates、Meyer Law Group 等全美頂尖律所深度合作，還組建了由美國賓大、埃默里等名校法學博士構成的 In-house 律師團隊。成員多持美、中等多國執業牌照，精通跨國法系，在遞交前即可實現「內部自審 + 移民官邏輯預演」。

(環球出國提供)

多維角度篩選： 堅持獨立風控與實地考察。通過核查施工進度及第三方監管報告等，確保披露資訊的真實性、準確性。

(環球出國提供)

全球文案處理中心： 依託全球 50 多家辦公室，提供統一高標準的資產梳理服務，是支撐多幣種、複雜背景獲批的硬核引擎。

四、終局思維：鎖定「祖父條款」紅利

EB-5 的成功不僅是永久綠卡（I-829），更是本金的安全返還。環球出國憑藉舊政下大量成功的還款經驗，能提前佈局更具韌性的投資計畫。

根據《2022年EB-5改革與誠信法案》（RIA）第102條，2026年9月30日前遞交的投資者受「祖父條款（Grandfathering Clause）」保護。這意味著即便未來政策波動，USCIS 仍須依法處理已遞交申請，確保綠卡路徑不受干擾。

隨著 9·30 關口臨近，新政保護窗口已進入最後倒計時。真正的專業，是跑在政策變動前面。在這個「黃金窗口期」，環球出國將以頂尖法律護航，助您鎖定確定的未來。