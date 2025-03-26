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川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

記者胡玉立／綜合報導
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川普政府的移民政策日趨嚴格，近日也悄悄停止處理部分綠卡申請。圖為公民宣誓儀式。（美聯社）
川普政府的移民政策日趨嚴格，近日也悄悄停止處理部分綠卡申請。圖為公民宣誓儀式。（美聯社）

川普政府為加強審查移民，美國公民與移民服務局（USCIS）已悄悄暫停處理某些個人提交的綠卡申請，其中包括已獲批准的難民和獲得美國庇護的移民在內。與此同時，移民律師表示，USCIS現在要求所有申請案都要面談，積壓案件增加，2025年公民和綠卡持有人為境外配偶辦到綠卡「幾乎不可能」。

2025年為境外配偶辦綠卡幾乎不可能

移民律師指出，移民機構凍結招聘，人手減少，延誤時間增加，處理時間可能延長到兩年以上。家庭類移民申請案受的打擊可能最嚴重。已證明可能在母國遭迫害而獲得美國庇護的移民，因綠卡申請遭暫停處理，將陷入法律困境。

國安及詐騙為由限縮 擴大審查申請者社媒

哥倫比亞廣播公司 (CBS)報導，USCIS最近下達指示，暫停處理獲難民或庇護身分移民提出的綠卡申請。這是川普政府以擔心國家安全和詐欺為由，採取限制、緊縮乃至暫停合法移民程序的最新行動。

國土安全部聲明表示，移民局暫停審理某些「身分調整」申請，等待完成更多審查，是配合川普總統的行政命令，以找出潛在詐欺、公共安全或國家安全問題。「身分調整」是綠卡流程的正式名稱。

川普政府官員還宣布，將更加嚴格審核申請美國公民、綠卡和庇護等合法身分的移民社群媒體帳號。美國移民局表示，審查社群媒體帳號是「加強身分驗證和國家安全審查」的必要條件。

所有案件都要面談 家庭移民可能打擊最大

國務院2月18日宣布改變簽證面談豁免計畫的資格標準；首次申請H-2簽證的申請人面談豁免已被取消；某些簽證類別的更新期限從48個月縮短至12個月。這些改變代表現在有更多人需要參加面談。

移民律師帕里克（Abhisha Parikh）24日在社媒貼文表示，移民局現在要求所有案件都要面談。聖地亞哥移民律師薩普奇尼克（Jacob J Sapochnick）則指出：「2025年為配偶獲取綠卡將非常緩慢，甚至幾乎不可能。若政府持續削減包括領事館人員在內的海外人員數量，情況會更糟。家庭類移民可能受到的打擊最大。」

薩普奇尼克指出，許多為外籍配偶遞交的I-130親屬移民申請案已在國家簽證中心 (NVC)滯留半年以上；在美國境內為配偶申請綠卡現在也需要面談，可能也需要等待更長時間。

薩普奇尼克指出，「更多延誤，更多瓶頸。國土安全調查局（HSI）也擴大行動，增加更多警力，對婚姻案件展開更多調查，進行更多家訪。」

要取得美國綠卡和公民愈來愈難，不但面談時間加長，也因人力緊縮使等待期延長。圖為2...
要取得美國綠卡和公民愈來愈難，不但面談時間加長，也因人力緊縮使等待期延長。圖為2017年取得公民的民眾。（美聯社）

移民 綠卡 簽證

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