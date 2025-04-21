新州高中生獲23大學錄取 累計獎學金150萬

新澤西州公立科爾尼高中(Kearny High School)18歲高年級生安達盧茲。(科爾尼高中官網截圖)

新澤西州 公立科爾尼高中(Kearny High School)18歲高年級生安達盧茲(Sebastian Andaluz)去年秋季起一連收到23所大學錄取通知、得到150餘萬元獎學金。

安達盧茲去年9月從中央密西根大學(Central Michigan University)收到第一份錄取通知、附上豐厚獎學金，之後，好消息源源不絕。

安達盧茲父母親都從事資訊科技工作，是他求學路上的推手；母親來自阿根廷 、父親來自紐約市布朗克斯。他接觸不同的文化和技術，打算學習網路安全和國際關係。

2023年11月以來，安達盧茲和家人訪問全美十幾州40所大學，從中挑出合適的學校，提出申請並希望獲得全額獎學金。

安達盧茲被錄取的學校不乏優質名校，包括羅格斯大學(Rutgers University)、美國大學(American University)、佛蒙特大學(University of Vermont)和羅文大學(Rowan University)；收到的最高多年期獎學金是雪城大學(Syracuse University)18 萬元、康州學院(Connecticut College)15.2 萬元。

對於採用「可選考試」政策的大學，安達盧茲未提交SAT或其他標準化考試成績。

高中時參加大學先修課程(AP)、並在義大利 留學保持GPA4.0 ，安達盧茲也精練西班牙語，在該校科爾尼西班牙榮譽協會(Kearny's Spanish Honor Society)有一席之地。他也是校隊出色的冰球守門員，課餘時教鎮上孩子打曲棍球，並在專門教殘疾兒童打曲棍球和滑冰的非營利組織The Monarchs擔任志工。

儘管收到大量錄取通知，安達盧茲希望留在新澤西或紐約地區讀大學。位於新州莫沃(Mahwah)的公立拉馬波文理學院(Ramapo College)提供6萬元獎學金，是目前首選之一，他已與該校冰球俱樂部教練聯繫，希望加入球隊。

安達盧茲共申請近30所大學，非常耗時，他對即將申請大學的人建議：埋頭苦幹，繼續前進，儘早開始、不拖延。