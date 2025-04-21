我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

奧蘭多機場達美航班引擎著火 282乘客緊急逃生

新州高中生獲23大學錄取 累計獎學金150萬

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州公立科爾尼高中(Kearny High School)18歲高年級生安達盧茲。(科爾尼高中官網截圖)
新澤西州公立科爾尼高中(Kearny High School)18歲高年級生安達盧茲。(科爾尼高中官網截圖)

新澤西州公立科爾尼高中(Kearny High School)18歲高年級生安達盧茲(Sebastian Andaluz)去年秋季起一連收到23所大學錄取通知、得到150餘萬元獎學金。

安達盧茲去年9月從中央密西根大學(Central Michigan University)收到第一份錄取通知、附上豐厚獎學金，之後，好消息源源不絕。

安達盧茲父母親都從事資訊科技工作，是他求學路上的推手；母親來自阿根廷、父親來自紐約市布朗克斯。他接觸不同的文化和技術，打算學習網路安全和國際關係。

2023年11月以來，安達盧茲和家人訪問全美十幾州40所大學，從中挑出合適的學校，提出申請並希望獲得全額獎學金。

安達盧茲被錄取的學校不乏優質名校，包括羅格斯大學(Rutgers University)、美國大學(American University)、佛蒙特大學(University of Vermont)和羅文大學(Rowan University)；收到的最高多年期獎學金是雪城大學(Syracuse University)18 萬元、康州學院(Connecticut College)15.2 萬元。

對於採用「可選考試」政策的大學，安達盧茲未提交SAT或其他標準化考試成績。

高中時參加大學先修課程(AP)、並在義大利留學保持GPA4.0 ，安達盧茲也精練西班牙語，在該校科爾尼西班牙榮譽協會(Kearny's Spanish Honor Society)有一席之地。他也是校隊出色的冰球守門員，課餘時教鎮上孩子打曲棍球，並在專門教殘疾兒童打曲棍球和滑冰的非營利組織The Monarchs擔任志工。

儘管收到大量錄取通知，安達盧茲希望留在新澤西或紐約地區讀大學。位於新州莫沃(Mahwah)的公立拉馬波文理學院(Ramapo College)提供6萬元獎學金，是目前首選之一，他已與該校冰球俱樂部教練聯繫，希望加入球隊。

安達盧茲共申請近30所大學，非常耗時，他對即將申請大學的人建議：埋頭苦幹，繼續前進，儘早開始、不拖延。

新澤西州 義大利 阿根廷

上一則

搞烏龍？川普政府與哈佛之爭 白宮稱發信「未經授權」

下一則

新州SAT最高分學校 愛迪生磁校奪魁

延伸閱讀

大紐約區華人教育基金會獎學金申請開跑 最高1萬元

大紐約區華人教育基金會獎學金申請開跑 最高1萬元
川普再施壓 要哈佛交出每一筆外國資助紀錄

川普再施壓 要哈佛交出每一筆外國資助紀錄
拒與聯邦移民執法者合作 新州州長和檢察長遭調查

拒與聯邦移民執法者合作 新州州長和檢察長遭調查
霍楚宣布4月為「紐約州助學金宣導月」 多項獎學金即將開放申請

霍楚宣布4月為「紐約州助學金宣導月」 多項獎學金即將開放申請

熱門新聞

隨著科技發展和大眾觀念的轉變，昂貴的大學文憑是否「划得來」受到越來越多質疑。路透

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

2025-04-16 14:19
哈佛大學。(美聯社)

搞烏龍？川普政府與哈佛之爭 白宮稱發信「未經授權」

2025-04-19 20:57
川普新政衝擊多，愈來愈多在美學生申請加拿大的大學。示意圖，圖為溫哥華機場。(新華社)

川普砍資金撤簽證 美學生申請加國大學人數增

2025-04-15 23:10

選校指南、課外活動、青少年心理危機…育才特刊 聚焦家長最關心的事

2025-04-15 12:33
各大學傳出消息，有些學生被強迫要立即離開美國。示意圖，圖為西北大學校園。(路透)

撤銷數百名學生簽證震撼高教 魯比歐：只針對瘋子

2025-04-09 20:58
股市大幅動盪時期，理財專家多半建議民眾不要動用投資帳戶，等待情勢明朗再打算，但對孩子上大學而必須從「529大學教育儲蓄帳戶」(529 college savings account)提款的家長來說，則沒有時間等待市場風暴結束。圖為柏克萊加州大學校園。(美聯社)

孩子上大學要動用529帳戶的家長 擔心市場動盪衝擊

2025-04-09 08:20

超人氣

更多 >
被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復
下半年4生肖運勢爆發 屬馬事業運亮綠燈、他財運轉好

下半年4生肖運勢爆發 屬馬事業運亮綠燈、他財運轉好
移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦
亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦
川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組