8個月身孕非法入境美 瓜地馬拉女和新生4天公民面臨遣返

移民執法局拘留中心內的女性拘留者。(美聯社)

聯邦當局表示，一名懷有八個月身孕的瓜地馬拉孕婦4月底違法入境美國生產，而她與剛出生四天的新生兒一同被關押並面臨遣返的命運。

國土安全部(DHS)發言人4日表示，這名婦女懷孕八個月違法跨越美墨邊境 ，隨後被聯邦海關與邊境保護局(CBP )逮捕並送醫；她在「被監督的情況下」生產，隨後被醫護人員送出院，交給聯邦移民 和海關執法局的執法處(ICE Enforcement and Removal Operations)，等候移民法院的開庭日期。

CBP發言人3日發出聲明表示，這名女子前一周在亞利桑納州的Tres Bellotas牧場附近非法入境。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，該地點位於美墨邊境北方的聯邦土地，約在土桑(Tucson)西南方約72哩處的索諾蘭沙漠(Sonoran Desert)沿線。

CBP發言人表示，這名婦女辦理住院後，相關「處理」程序皆已完成，也已在移民法庭過堂，且有機會聯繫律師。

CBP發言人3日表示，「這名婦女被移交給移民和海關執法處，她會出席移民法庭，而新生兒待在母親身邊。」

這名婦女的律師坎波斯(Luis Campos)2日告訴NBC在土桑的電視台KVOA說，委託人在4月30日生產，但在她住院期間，他無法見她。

CBP發言人3日表示，在相關程序處理完畢且這名婦女獲得開庭日期之前，她並沒有權利聯繫律師。

路透3日報導，這名婦女在亞利桑納州民主黨州長霍布斯(Katie Hobbs)的介入下，「避免遭到快速遣返」。

霍布斯的發言人莉莉安納‧索托(Liliana Soto)2日在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道，「霍布斯州長支持確保邊境安全，但她明確反對不人道的移民執法手段，州長將繼續為保護每個亞利桑納州人的憲法權利並維護社區安全奮鬥。」

國土安全部(DHS)4日發布的聲明表示，這名婦女帶著一個「未出生的孩子」(unborn child)越界入境，之後被CBP探員「救出」(rescued)。

國土安全部和聯邦海關與邊境保護局官員都說，孩子出生後，母子一直待在一起。

坎波斯表示，他認為委託人將被驅逐出境，她的孩子也會一起被驅逐，儘管新生兒的身分是在美國本土自然出生的美國公民。