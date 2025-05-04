血鉛量超標學童變多 密爾瓦基學區宣布關閉更多小學

密爾瓦基市府工人汰換老舊鉛製水管。(美聯社)

威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)小學校園爆發鉛汙染危機，由於學童血鉛量超標人數愈來愈多，學區 除了關閉更多學校並制定更多具體措施，避免受害學童增加。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，密爾瓦基市公立學校學區本學年有四名學生血鉛量超標，導致兩所小學關閉之後，上月底宣布再關閉西區學院(Westside Academy)與布朗街(Brown Street)兩所小學，避免老化校舍鉛汙染危機擴大。

學區除了在九所學校進行校舍改善工程，還與衛生部門合作，全面檢查建於1978年前、也就是禁用含鉛油漆前約100棟的老舊校舍，密爾瓦基擁有大批老舊建築，長期潛藏重金屬汙染問題，2018年至2021年間，北部地區約有五分之一兒童接受血鉛檢驗。

因此學區主管賽薩利斯(Brenda Cassellius)還大力疾呼：「我們希望家家戶戶保持警覺，請家長讓孩子接受血鉛檢驗。」並強調學童可透過家庭醫師或市府臨時診所進行檢查。

去年年底，該學區一名兒童驗出血鉛含量過高，引爆校園重金屬汙染危機，低濃度鉛屬於一種神經毒素會影響兒童大腦發育，尤其兒童長期接觸高濃度鉛，可能出現學習困難、注意力與行為障礙等問題。

如今學區又接獲三名學生血鉛超標個案，雖然尚未證實與學校環境有直接關聯，不過衛生專員托托萊特(Michael Totoraitis)直言：「我們必須確認個案是發生在家中或相關場所或學校，調查工作需要花很長時間。」

一般而言，只有一至兩歲幼童會前往診所接受血鉛檢測，因此密爾瓦基市府計畫修改規定，將較大幼童也納入檢驗範圍，並在校園內增設臨時診所，方便學童受檢。

另外威州民主黨 籍聯邦參議員鮑德溫(Tammy Baldwin)與聯邦眾議員 摩爾(Gwen Moore)上周發函給聯邦衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)求助：「你們有能力立即改正此問題，我們呼籲你們這樣做。」