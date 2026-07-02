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大又美法為聯邦學貸設定上限 想從醫學生被迫重新考慮

記者顏伶如／即時報導
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「大又美法」(big beautiful bill)為聯邦學貸設定上限，使得某些...
「大又美法」(big beautiful bill)為聯邦學貸設定上限，使得某些想要從醫的學生被迫重新思考生涯發展。（美聯社）

CNN 2日報導，「大又美法」(big beautiful bill)為聯邦學貸設定上限，使得某些想要從醫的學生被迫重新思考生涯發展。高中就立志要當醫生的江艾迪(Eddie Jiang，音譯)選擇可以申請聯邦學貸計畫的州內大學，以便大學畢業後負擔得起繼續攻讀醫學院的開銷，但今年5月從石溪大學(Stony Brook University)畢業的他，如今卻不確定行醫願望能否實現。

根據「大又美法」新規，醫學院、牙醫學院、法學院等專業課程的聯邦學貸，從本周開始將有額度上限：每年上限5萬元，貸款總額上限20萬元。原本允許研究所學生借到全額就學花費的「研究生加貸」(Grad PLUS)計畫，「大又美法」上路則予以取消。

川普政府表示，為學貸訂定上限有助於降低研究所的成本開銷。

來自紐約、主修心理學的江艾迪受訪時說，受到聯邦學貸新規影響，大學畢業後可能要先工作兩年以上，才能負責得起醫學院的花費。然而，如果沒有接著念研究所的這幾年找到穩定工作，未來可能就不會去讀醫學院了。

他說：「在我是否成為醫生的決定裡，金錢變成很重要的因素，這對我衝擊很大。」

他表示，如果高中時期就知道讀醫學院學貸不能超過20萬元，一定高中畢業就馬上找工作存錢。他說，現在對於從醫之路已經陷得太深，沒有專業技能轉行，到其他職業缺乏競爭力。他說：「我在實驗室裡培養出來的技能，放到像金融業等行業，毫無用處。」

「美國醫學院協會」(Association of American Medical Colleges)數據顯示，2026年畢業班學生就讀公立醫學院四年成本花費中位數為29萬7745元，私立醫學院則為40萬8150元；攻讀醫學博士(MD)的學生中，將近一半依賴Grad PLUS貸款計畫，而每年Grad PLUS計畫借貸金額則超過10億。

AAMC學生財務與援助服務部負責人厄爾(Kristen Earle)說，川普總統推動之下在2025年夏天在國會通過「大又美法」，從根本上改變了有志從醫者就讀醫學院的融資處境。

川普政府表示祭出學貸上限將能迫使研究所調降學費，但AAMC指出，醫學院學費連年上漲跟學貸容易取得，兩者之間並無因果關係，2006年成立Grad PLUS計畫之後，醫學院學費上漲速度比先前幾年緩慢，最近幾年就讀醫學院花費增加的主要驅動因素是生活成本上漲，不是學費本身。

潔登‧辛克萊(Jadyn Sinclair)去年獲得布朗大學(Brown University)學士直升博士的博雅醫學教育計畫(PLME)錄取，承諾2029年進入醫學院就讀。她表示，估計四年醫學院開銷要40萬元，其中20萬元若拿不到聯邦學貸，將依靠私人貸款。

她說，感覺遭到背叛，當初是在截然不同的狀況下做出就讀承諾，「早知道會這樣，我可能就不會承諾去讀醫學院」。

精華 FAQ

  • 新規取消原本可借足全額學費的Grad PLUS，並將醫學、牙醫、法學等專業課程的聯邦學貸設為每年五萬元、總額二十萬元上限。

  • 因為多數醫學院四年總成本遠高於二十萬元，若無法再靠聯邦貸款，學生就得改找私人貸款、延後入學或先工作存錢，從醫門檻明顯提高。

  • AAMC認為，學費上漲主因是生活成本增加，不是貸款太容易；政府則主張設上限可迫使研究所降低成本，雙方對因果關係看法不同。

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